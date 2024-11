Slovenské elektrárne – energetické služby pomáhajú optimalizovať spotrebu energie vďaka inovatívnym energetickým riešeniam

Inovatívne riešenie šetriace náklady a emisie

SEES ako partner v oblasti udržateľných riešení

29.11.2024 (SITA.sk) -Hlavnou úlohou úložiska brAIn by Fuergy v Amico Drevo je regulácia spotreby elektrickej energie v odbernom mieste s cieľom generovať finančný efekt z poskytovania necertifikovaných podporných služieb. Úložisko sa prispôsobuje nielen potrebám odberného miesta, ale pomáha aj celej elektrickej sieti za čo získava extra profit.Batériové úložisko brAIn taktiež umožňuje spoločnosti Amico Drevo využívať elektrinu zo solárnych panelov s výkonom 490 kWp čo najefektívnejšie a znižuje závislosť od energetickej siete. Okrem toho že tento inovatívny systém šetrí celkové náklady na energie, výrazne prispieva k znižovaniu uhlíkovej stopy, čo napomáha environmentálnej zodpovednosti firmy."Naše riešenie pomohlo spoločnosti Amico Drevo dosiahnuť nielen energetické úspory, ale aj významné ekologické výhody. Vďaka tejto modernizácii firma plní svoje environmentálne záväzky a zlepšuje celkový dopad firmy na životné prostredie," uviedol Peter Knotek, Projektový manažér SEES.Realizácia projektu v spoločnosti Amico Drevo ukazuje že, súčasné technológie dokážu prispieť k znižovaniu uhlíkovej stopy. Od spustenia do prevádzky už spoločnosť zredukovala emisie CO2 o 11,85 ton, čo predstavuje pokles o 13,68%. Týmto zlepšením spoločnosť nielen potvrdzuje svoj záväzok k udržateľnosti, ale tiež posilňuje svoju pozíciu na trhu ako zodpovedný a ekologický partner."Umožňujeme firmám modernizovať energetické hospodárenie v rámci modelu "Energia ako služba" a to bez nutnosti veľkých počiatočných investícií. Tento prístup znižuje náklady a zároveň podporuje udržateľné podnikanie," dodal Knotek.Projekt bol financovaný v rámci modelu "Energia ako služba", ktorý minimalizuje finančné riziká a poskytuje klientom prístup k moderným technológiám bez nutnosti vstupných nákladov.Informačný servis