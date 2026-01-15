|
Štvrtok 15.1.2026
Úvodná strana
15. januára 2026
Liberáli požadujú poslanecký prieskum, tender na hasičské autá je podľa Krúpu „absolútny prúser“ – VIDEO
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) bude tlačiť na poslanecký prieskum, z tendra na hasičské autá sa podľa poslanca Juraja ...
15.1.2026 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) bude tlačiť na poslanecký prieskum, z tendra na hasičské autá sa podľa poslanca Juraja Krúpu (SaS) začína črtať „absolútny prúser“. Ako zdôraznil, ide o vozidlá, ktoré majú zachraňovať ľudské životy a majetok pri dopravných nehodách či iných nešťastiach. Tieto vozidlá pritom mali byť už dávno vymenené.
„Malo ich byť vymenených 40 koncom minulého roka. Samozrejme, že toto číslo je fantazmagória a sme ďaleko od toho,“ dodal Krúpa.
Podotkol, že medzi nákupmi, ktoré vykonávala strana Hlas-SD, je možné nájsť paralelu, a to, že všetko ide cez rodinné a sprostredkovateľské firmy s prepojeniami na vládnu koalíciu, ktoré nemajú ani jedného zamestnanca. Upozornil, že rovnako je na tom aj spoločnosť, ktorá má dodávať hasičské vozidlá.
Krúpa vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby sa tak, ako sa pozrel na záchrankový tender či na nákup outletu vo Voderadoch, pozrel aj na kúpu hasičských áut. Strana SaS bude tvrdo žiadať aj o poslanecký prieskum.
Poslanec za SaS Alojz Hlina poukázal na viacero podozrivých skutočností, ak ide o nákup hasičských áut. Upozornil, že rámcová zmluva hovorí o nových a nepoužitých vozidlách. V dodatku sa však už hovorí len o nepoužitých autách, nie nových.
„Prečo na to upozorňujem? Javí sa to celé tak, že celý obchod bol dohodnutý už dávno, vošli do toho voľby (voľby do NR SR v roku 2020, pozn. SITA), ktoré vyhral niekto, kto ich nemal vyhrať a muselo to počkať. Ale niekto si už autá objednal,“ vyhlásil Hlina a vysvetlil, že ide o takzvané P500 podvozkové Scanie, ktoré sa už ale nevyrábajú. Tie sa prestali vyrábať v roku 2020. Z VIN čísiel hasičských áut sa dá však vyčítať, že ide práve o P500.
„V rámcovej zmluve je napísané, že to má byť na podvozkoch P460 a dodáva sa to na podvozkoch P500,“ povedal Hlina a vysvetlil, že ide o výbehové podvozky s inými riadiacimi jednotkami. „Ak sa preprogramujú, môže dôjsť k chybám v riadení či preťaženiu náprav. Toto sú vážne veci, ktoré si vyžadujú vysvetlenie,“ dodal a zdôraznil, že sa nemôže stať, aby ľudia, ktorí majú zachraňovať životy, boli sami ohrození na životoch.
Na pochybnosti v súvislosti s nákupom hasičských vozidiel upozornilo aj Hnutie Slovensko. Zdôraznili, že hasičské vozidlá kategórie B1 patria medzi najviac využívanú techniku Hasičského a záchranného zboru. Bývalý minister vnútra Roman Mikulec a predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš poukázali na nezrovnalosti v tendri, problematickú fakturáciu, technické problémy vozidiel aj neplnenie zmluvných záväzkov.
„Stojíme na tomto mieste znova, pretože otázok okolo nákupu hasičských vozidiel B1 je čoraz viac. Už pred viac ako rokom sme upozorňovali, že celý tento biznis od začiatku smrdí. Tender vyhrala firma LRK Trading, prakticky bez histórie a bez reálnej schopnosti dodávať vozidlá. Napriek tomu ministerstvo vnútra postupovalo tak, že tejto firme vytvorilo cash flow, aby dokázala dodať aspoň jedno vozidlo,“ povedal Mikulec.
Pripomenul, že po tlaku médií bolo v decembri 2024 predstavené nové hasičské vozidlo, ktoré však po tlačovej konferencii naložili na valník a odviezli späť do Poľska. Mikulec upozornil, že aj napriek tomu bolo 23. decembra 2024 za toto vozidlo vystavené a uhradené fakturačné plnenie. Hasičom však odovzdané nebolo. „Neskôr sa ukázalo, že vozidlo malo vážne technické problémy a po niekoľkých kilometroch muselo ísť do servisu na výmenu prevodovky,“ dodal Mikulec.
Hnutie upozornilo aj na problémy s ďalšími dodávkami. „Po tom, ako poľská firma Moto-Truck odmietla pokračovať v spolupráci, bolo až v septembri 2025 predstavené ďalšie vozidlo v Žiline, hoci dodatok k zmluve bol podpísaný až po jeho prezentácii,“ uviedlo hnutie.
Mikulec doplnil, že auto predstavili 10. septembra, dodatok k zmluve bol podpísaný 24. septembra a účinnosť nadobudol 25. septembra. „V ten istý deň prišla aj faktúra a bola okamžite uhradená. Opäť sa pýtame, na základe čoho vozidlo prišlo a bolo zaplatené,“ uviedol Mikulec.
Otázny je podľa hnutia aj pôvod a technické parametre vozidla. Mikulec tiež upozornil, že modelový rok vozidiel podľa VIN čísiel zodpovedá roku 2020. „Pýtame sa, či ide o skladové alebo staršie vozidlá a či práve toto nie je dôvod, prečo majú hasiči po celom Slovensku vážne technické problémy s touto technikou,“ zdôraznil Mikulec.
Šipoš upozornil na neplnenie zmlúv a chýbajúce vozidlá. Ako uviedol, v roku 2024 mali byť podľa ministra dodané tri vozidlá a v roku 2025 malo pribúdať desať áut mesačne.
„Dnes sa tu ukazujú tri autá a tvária sa, že je všetko v poriadku. My sa pýtame, kde sú ostatné sľúbené vozidlá, ktoré mali byť rozdistribuované po regiónoch,“ pýta sa poslanec.
Hnutie tak vyzvalo prezidenta Hasičského a záchranného zboru Adriána Mifkoviča a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby verejne a transparentne vysvetlili pôvod vozidiel, ich technické parametre, spôsob fakturácie a reálne plnenie zmlúv.
Ministerstvo vnútra SR tvrdenia opozičných strán dôrazne odmietlo. Tvrdenia strany SaS a Hnutia Slovensko označilo za nepravdivé a zavádzajúce. Podľa rezortu vnútra sa opozícia snaží spochybniť zákonný nákup hasičských vozidiel a účelovo politicky útočiť na ministra vnútra, hoci na to nemá žiadne vecné ani faktické dôkazy.
„Ak má SaS potrebu podávať trestné oznámenia zakaždým, keď nerozumie technickej alebo právnej realite verejného obstarávania, je to jej politická voľba. Po dnešných tlačových konferenciách Hnutia Slovensko a SaS prezident Hasičského a záchranného zboru priamo na mieste poslancom ukázal dodané vozidlá a vysvetlil všetky technické a odborné otázky. Poslanci si osobne prezreli vozidlá a mohli skontrolovať ich kvalitu. Všetky pochybnosti, ktoré zazneli na tlačovkách, boli jednoznačne zodpovedané a vyvrátené," uviedlo ministerstvo pre agentúru SITA.
Avizovaný poslanecký prieskum rezort vnútra nevníma ako snahu o objektívne preverenie, ale ako ďalší účelový politický trik a mediálne divadlo, ktoré nemá nič spoločné s faktami ani zákonnosťou obstarávania.
