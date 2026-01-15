Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 15.1.2026
 Tlačové správy

Lana Zanne Latos povedie región strednej a východnej Európy v spoločnosti Imperial Brands


15.1.2026

Lana Zanne Latos je od januára 2026 generálnou riaditeľkou klastra strednej a východnej Európy v spoločnosti Imperial Brands PLC, jednej z najväčších svetových spoločností pôsobiacich v oblasti ...



Zdieľať
new project 3 676x444 15.1.2026 (SITA.sk) - Lana Zanne Latos je od januára 2026 generálnou riaditeľkou klastra strednej a východnej Európy v spoločnosti Imperial Brands PLC, jednej z najväčších svetových spoločností pôsobiacich v oblasti tabakových a bezdymových nikotínových výrobkov. Nová regionálna riaditeľka bude viesť klaster pozostávajúci z ôsmich rôznorodých trhov vrátane Slovenska, ktoré v rámci skupiny zastupuje spoločnosť Imperial Tobacco Slovakia.


Lana nastúpila do spoločnosti Imperial Brands v januári 2024 na pozíciu regionálnej riaditeľky predaja a obchodu pre región Afrika, Ázia, Austrália, stredná a východná Európa (AAACE). Pred príchodom do Imperial Brands zastávala viaceré vrcholové manažérske pozície v spoločnostiach z odvetvia FMCG v rôznych krajinách. Jej rozsiahle skúsenosti v oblasti spotrebiteľsky orientovaného predaja a marketingu, rozvoja kategórií naprieč rôznymi regiónmi zohrali kľúčovú úlohu pri urýchľovaní transformačných iniciatív v oblasti predaja v celom regióne AAACE. Jej široké odborné znalosti budú zásadné pri napĺňaní stratégie Imperial Brands do roku 2030 naprieč trhmi strednej a východnej Európy.

"Mojou prioritou je preniesť našu globálnu stratégiu do praxe, pričom stredná a východná Európa v nej zohráva dôležitú úlohu. Zameriame sa na budovanie zmysluplných partnerstiev s obchodnými partnermi a na prinášanie inovatívnych, kvalitných produktov spotrebiteľom. Teším sa na vedenie lokálnych tímov silných a kompetentných profesionálov, ktorí nám pomôžu naplniť naše ambície prostredníctvom špičkovej prevádzkovej realizácie," hovorí Lana Zanne Latos.

Lana je chorvátskej národnosti a v súčasnosti žije so svojou rodinou v Poľsku.

Christian Münstermann, doterajší generálny riaditeľ pre strednú a východnú Európu, po troch úspešných rokoch v tejto pozícii prechádza na novú seniornú rolu v oblasti globálneho dodávateľského reťazca v rámci skupiny Imperial Brands.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Lana Zanne Latos povedie región strednej a východnej Európy v spoločnosti Imperial Brands © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR
