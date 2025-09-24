Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

24. septembra 2025

Liberáli predstavili strategický plán pre reštart východného Slovenska, má stáť na troch pilieroch – VIDEO


Strana Sloboda a Solidarita (SaS) v stredu predstavila strategický plán pre reštart východného Slovenska. Cieľom je pritiahnuť investície, urýchliť dopravnú ...



24.9.2025 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) v stredu predstavila strategický plán pre reštart východného Slovenska. Cieľom je pritiahnuť investície, urýchliť dopravnú infraštruktúru, stabilne zvyšovať životnú úroveň a udržať mladých ľudí v regióne. Do prípravy plánu sa môžu zapojiť obyvatelia cez planprevychod.sk.


Ako priblížil predseda SaS Branislav Gröhling, reštart východu stojí na troch pilieroch: pritiahnutie kvalitných investícií, infraštruktúra pre celý východ a školstvo s bývaním.

"Naštartovali sme investorov – stačí pripomenúť Volvo – a chceme v tom pokračovať. Chcem, aby mladí ľudia nemuseli odchádzať za prácou či štúdiom na západ krajiny alebo do zahraničia, ale aby mali motiváciu zostať na východe, budovať rodiny a rozvíjať región, z ktorého pochádzajú. Náš plán vzniká spolu s miestnymi lídrami a ľuďmi, ktorí tu žijú a pracujú – a chcú tu aj ostať," povedal.

Transparentný výber najdôležitejších projektov


Viceprimátor Košíc Marcel Gibóda pripomenul, že východ má 1,4 milióna obyvateľov a leží na hranici EÚ, čo to je obrovská výhoda. "Zdravotníctvo, školstvo, cesty, turizmus či hospodárstvo sa nedajú sekať hranicami krajov. Preto pozývame ľudí, samosprávy, podnikateľov aj odborníkov, aby nám poslali podnety cez planprevychod.sk. Namiesto straníckeho prideľovania peňazí chceme transparentný výber najdôležitejších projektov pre celý región," uviedol.

Bez ciest a železníc neprídu investori ani pracovné miesta, hovorí podpredseda Prešovského samosprávneho kraja Jozef Kanuščák. Podľa neho je potrebné urýchliť výstavbu Via Carpatia (E4), inak nám hrozí tranzitný kolaps a medzinárodná blamáž.

"Poľsko sa napojí do dvoch rokov, Maďarsko je hotové, u nás sa stále nezačalo. Rovnako musíme pohnúť modernizáciou železníc a súprav, aby sa študenti a zamestnanci vedeli reálne dostať do škôl a práce. To je základ vyrovnávania regionálnych rozdielov," zdôraznil.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zemplín má obrovský nevyužitý potenciál


Poslanec SaS v Michalovciach Radovan Geci doplnil, že Slovensko sa nekončí v Prešove. Zemplín s viac ako 500-tisíc obyvateľmi má obrovský nevyužitý potenciál – od priemyslu po turizmus.

"Zemplínska Šírava a Domaša môžu byť motorom rozvoja, ak do nich pôjdu cielené investície a ak sa zlepší napojenie na Michalovce, hranicu s Ukrajinou a kľúčové ťahy. Štátne peniaze nemajú iba plátať bežné výdavky – majú tvoriť budúci rast," povedal.

Liberáli budú v najbližších týždňoch predstavovať konkrétne projektové balíky - investičné zóny a servis pre investorov, cestnú a železničnú infraštruktúru vrátane Via Carpatia, bývanie a školstvo pre mladých, ako aj turizmus a cezhraničnú spoluprácu.


Zdroj: SITA.sk - Liberáli predstavili strategický plán pre reštart východného Slovenska, má stáť na troch pilieroch – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

