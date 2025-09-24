Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

24. septembra 2025

Pavol Gašpar nepríde o funkciu pre nepriznané luxusné auto a nedostane ani pokutu, výbor sa vecou odmietol zaoberať


Tagy: šéf Slovenskej informačnej služby

Šéf Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar za nepriznané luxusné auto nedostane pokutu ani nepríde o funkciu.



65ef0e4d4175c709413715 676x451 24.9.2025 (SITA.sk) - Šéf Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar za nepriznané luxusné auto nedostane pokutu ani nepríde o funkciu. Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií Národnej rady SR sa v stredu odmietol zaoberať podnetmi nadácie Zastavme korupciu. Informuje o tom Denník SME.


Koaliční poslanci sa zdržali hlasovania. Výbor bude ešte rozhodovať o dvoch podnetoch podpredsedu poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita Ondreja Dostála, ktorý poukázal na neuvedenie spoluvlastníckeho podielu v českej akciovke Colbey Company a porušenie zákona, keď ako tajomník na ministerstve spravodlivosti v roku 2023 neskončil výkon funkcie člena správnej rady v českej akciovke.

Podozrenia z porušenia zákona


Riaditeľ SIS Pavol Gašpar čelí podľa Nadácie Zastavme korupciu podozreniu, že najmenej dvakrát porušil ústavný zákon o konflikte záujmov. Dôvodom je luxusné auto Dodge Challenger, s ktorým Gašpar havaroval, no v majetkových priznaniach za roky 2022 a 2023 ho neuviedol. Tvrdí, že vozidlo patrí firme, v ktorej má podiely. Podľa právnika Zastavme korupciu Ľubomíra Daňka to nie je v súlade so zákonom.

„Verejný činiteľ musí uviesť osobitne majetkové podiely a zvlášť užívanie majetku, ktorý patrí právnickej osobe a prekračuje zákonný limit, a to 35-násobok minimálnej mzdy,“ uviedol ešte na začiatku septembra Daňko. Nadácia zistila, že auto bol v roku 2017 ponúkané v USA v štáte Georgia za viac ako 73-tisíc dolárov. Na Slovensko bolo dovezené v tom istom roku, registrované bolo najskôr v Piešťanoch a od novembra 2019 bolo evidované v Nitre na spoločnosť WWA, s.r.o., ktorého jediným spoločníkom a konateľom bol Pavol Gašpar.

Cena vozidla verzus zákonná hranica


V súčasnosti sa podobné vozidlo podľa údajov z autobazáru predáva najmenej za 30-tisíc eur. Limit, od ktorého mal Gašpar auto osobitne uvádzať, bola za rok 2022 suma 22 610 eur, v tomto roku to je o necelých 2 000 eur viac. Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií mohol Gašparovi uložiť pokutu do výšky troch platov za každé porušenie zákona.

„Nejde pritom len o auto, Pavol Gašpar doteraz vierohodne nevysvetlil, ako si zarobil na viaceré nehnuteľnosti,“ doplnila riaditeľka nadácie Zuzana Petková. Ako pokračovala, už vo veku 37 rokov vlastnil dva rodinné domy v Nitre, byt s garážou, podiel na pozemku a luxusné vozidlo, pričom niektoré nehnuteľnosti nadobudol ešte predtým, ako začal podnikať alebo pôsobiť ako advokát.

Petková spochybnila aj jeho oficiálne príjmy z minulosti. Z verejne dostupných údajov podľa nej vyplýva, že jeho plat ako vyššieho súdneho úradníka bol približne 800 eur mesačne, pričom nehnuteľnosti, ktoré vlastnil, mali hodnotu v státisícoch eur. „Z jeho priznaných príjmov nie je možné vysvetliť, ako si tento majetok mohol legálne dovoliť,“ dodala.


Zdroj: SITA.sk - Pavol Gašpar nepríde o funkciu pre nepriznané luxusné auto a nedostane ani pokutu, výbor sa vecou odmietol zaoberať © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: šéf Slovenskej informačnej služby
