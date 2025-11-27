Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

27. novembra 2025

Liberáli prichádzajú s návrhom novely ústavy, má zabrániť sankciám voči Slovensku zo strany eurokomisie – VIDEO


Tagy: návrh novely novela Ústavy SR Opozícia

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) prichádza s návrhom novely ústavy, ktorý má zabrániť sankciám voči Slovensku zo strany



674998738af5d086103522 676x451 27.11.2025 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) prichádza s návrhom novely ústavy, ktorý má zabrániť sankciám voči Slovensku zo strany Európskej komisie.

Návrhy SaS


V novele chcú liberáli zakotviť členstvo Slovenska v Európskej únii a NATO, a tiež uznanie nadradenosti práva EÚ nad slovenským.

Jasne tým vyšleme signál, že náš životný priestor, bezpečie a prosperita sú pevne zakotvené v NATO a v EÚ, nie v nejakej izolácii," povedal predseda SaS Branislav Gröhling. Aktuálny spor s Európskou komisiou pre schválenú novelu ústavy je podľa neho veľmi vážny, pretože má nielen právne následky, ale hrozia nám aj finančné sankcie a poškodzuje sa tým aj reputácia Slovenska.

Preto je dôležité, aby sme dali nejaké riešenie," prízvukoval. Infringement podľa neho prišiel pre „nezmyselnú zmenu ústavy, ktorá nikomu nepomohla“.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Schválená novely ústavy


Ako povedal poslanec SaS Ondrej Dostál, schválená novela ústavy spochybňuje nadradenosť práva EÚ a nie je to len dojem opozície, ako sa snažili podsúvať poslanci, ktorí za zmeny zahlasovali, ale takto to evidentne vníma aj Európska komisia.

Inak by nemala dôvod uvažovať o začatí konania o infringemente. Ak bude takáto formulácia do ústavy doplnená, tak Európska komisia nebude mať dôvod konať voči Slovensku, pretože bude explicitne napísané, že nič v ústave ani v ústavných zákonoch nemožno vykladať ako spochybnenie prednosti práva Európskej únie," zdôraznil.

Gröhling vyzýva k podpore


Líder SaS vyzval všetkých poslancov naprieč celým politickým spektrom, aby podporili riešenie, ktoré predkladá SaS, a zabránili tak sankciám.

Dodal, že je zvedavý, ako k hlasovaniu pristúpia poslanci Ján Ferenčák, Peter Kmec či celkovo poslanci strany Hlas, ktorí sa podľa neho tvária ako zástancovia EÚ, no pritom kryjú podvody svojich ľudí. Gröhling tiež upozornil na to, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) rušením Úradu pre ochranu oznamovateľov ženie Slovensko pred ďalší infringement zo strany Európskej komisie.


Zdroj: SITA.sk - Liberáli prichádzajú s návrhom novely ústavy, má zabrániť sankciám voči Slovensku zo strany eurokomisie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: návrh novely novela Ústavy SR Opozícia
<< predchádzajúci článok
Prieskum Visa: Takmer polovica Slovákov sa počas nakupovania online stretla s podozrivými reklamami

