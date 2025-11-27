|
Prieskum Visa: Takmer polovica Slovákov sa počas nakupovania online stretla s podozrivými reklamami
Tagy: Online nakupovanie PR Prieskum reklamy
Spotrebitelia, ktorí si mýlia obsah generovaný umelou inteligenciou s originálnym, sú až 5x náchylnejší stať sa obeťou podvodu (53 % oproti 10 %). Takmer polovica ...
27.11.2025 (SITA.sk) -
Podľa nového prieskumu spoločnosti Visa v spolupráci s Opinium (1) sa v uplynulom roku 47 % Slovákov stretlo v online priestore s podozrivými alebo falošnými reklamami.
Až 41 % respondentov zároveň priznáva obavy, že rozvoj umelej inteligencie skomplikuje rozpoznávanie podvodov na internete. Spoločnosť Visa preto upozorňuje spotrebiteľov, aby boli pri nákupoch online obozretní, overovali si zdroje ponúk a využívali bezpečné platobné metódy.
Na sociálne médiá sa čoraz častejšie dostávajú podvodníci, ktorí využívajú AI generované reklamy a falošné účty, aby oslovili spotrebiteľov aj malé podniky. Visa pripravila v rámci edukačnej kampane sériu vizuálov vytvorených pomocou AI, ktoré napodobňujú taktiky podvodníkov. Cieľom je ukázať spotrebiteľom, ako ľahko sa môžu nechať oklamať.
Mnohí používatelia sa zapájali do diskusií pod príspevkami, hoci boli falošné. Terčom podvodov sa najčastejšie stávajú práve tí, ktorí si obsah generovaný umelou inteligenciou mýlia s originálnym. Takíto spotrebitelia sú až päťkrát náchylnejší stať sa obeťou podvodu (53 % oproti 10 %). Podvodníci často používajú deepfake videá (videá, v ktorých je tvár známych osobností alebo hlasy realisticky napodobnené pomocou využitia AI) a presvedčivé falošné správy či recenzie.
Podľa prieskumu takmer polovica Slovákov priznáva, že by nevedeli rozlíšiť falošný obsah vytvorený umelou inteligenciou od toho pravého. Zo 47 % opýtaných, ktorí si podozrivé reklamy všimli, iba pätina pri bežnom nákupe skontroluje, či ponuka pochádza z overeného zdroja. Len v uplynulom roku sa takmer polovica Slovákov stala terčom podvodu a jeho riešením stratila viac ako 24 hodín svojho času. Prieskum spoločnosti Visa ďalej odhaľuje, že viac ako štvrtina Slovákov zdieľala na internete príspevok bez overenia jeho pravosti a až 33 % si pred vytvorením názoru zriedka prečíta viac než len nadpis. Aj preto sa mnohí slovenskí spotrebitelia stávajú pre podvodníkov ľahkou korisťou. Na Slovensku až 2/5 obetí priznali, že prišli o peniaze, zatiaľ čo takmer 23 % uviedli aj sprievodné emocionálne následky, akými sú stres, úzkosť či rozpaky.
Online podvody môžu oslabiť dôveru spotrebiteľov v nakupovaní na internete. Obete online podvodov prídu v priemere prišlo o viac ako 236 eur, čo slovenské hospodárstvo stálo približne 154,7 milióna eur. Dnes viac ako 38 % Slovákov, ktorí sa stali terčom podvodov váha s nakupovaním online, a 27 % podvod ani nenahlási, pretože to považujú za zbytočné. Tento trend poukazuje na potrebu posilniť dôveru v bezpečné digitálne prostredie.
Každý desiaty používateľ sociálnych sietí neprijíma žiadne opatrenia na ochranu svojej bezpečnosti pred kybernetickými útokmi. Slováci, ktorí zdieľajú alebo publikujú obsah bez overenia jeho pravosti, sú takmer dvakrát častejšie terčom podvodov ako tí, ktorí si obsah najprv overia (44 % oproti 23 %).
"Rastúca sofistikovanosť podvodov si dnes vyžaduje ešte väčšiu pozornosť v oblasti kyberbezpečnosti. Vo Visa sme už desaťročia lídrom v oblasti umelej inteligencie a bezpečných platobných riešení. Neustále vyvíjame a investujeme do funkcií na prevenciu podvodov, ktoré chránia spotrebiteľov a zvyšujú bezpečnosť digitálnych platieb. Aj keď sú napríklad platby cez digitálnu peňaženku chránené jedinečnými tokenmi a patria medzi najbezpečnejšie spôsoby platenia, je dôležité, aby spotrebitelia vedeli rozpoznať, kedy je ponuka dôveryhodná a kedy môže ísť o podvod," uvádza Ľubica Gubová, country manažérka spoločnosti Visa pre Slovensko.
(1) Výskum bol zadávaný spoločnosťou Visa v spolupráci s Opinium na vzorke 9500 dospelých (18+) reprezentatívnej pre každý z 11 trhov v Európe, vrátane Spojeného kráľovstva, Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska, Slovenska, Poľska, Maďarska, Rumunska, Bulharska a Česka.
Informačný servis
