Liberáli reagujú na nákupy herných konzol za 40-tisíc eur, v čase konsolidácie je Kaliňákova investícia priam nemiestna

25.7.2025 (SITA.sk) - Predseda strany Branislav Gröhling vyčíta ministrovi obrany nákupy herných konzol pre vojakov za 40-tisíc eur. Ako uviedol, minister obrany nakupuje 30 PlayStationov, desať Xboxov, 40 stojanov, desať bezdrôtových ovládačov, jedny okuliare na virtuálnu realitu, 80 herných slúchadiel a 120 hier. Podľa predsedu SaS to nie je v čase konsolidácie verejných financií namieste.„Som si istý, že pán Kaliňák si nájde na to nejaké svojské vysvetlenie. Možno sa dozvieme, že sú to výdavky na obranu na vojenské aj civilné účely, a že vojaci si v Call of Duty budú trénovať mušku. V poriadku. Ale dokedy toto rozhadzovanie budú obhajovať? Občania Slovenska nielenže platia celú konsolidáciu, oni platia ešte aj ministra, ktorý nakupuje PlayStationy a hry a tvári sa, že to je úplne normálne,“ vyhlásil Gröhling s tým, že takéto míňanie nemá miesto v krajine, kde si ľudia musia nosiť do nemocnice vlastný toaletný papier. Ministerstvo obrany sa voči týmto tvrdeniam dôrazne ohradilo s tým, že ide o nepravdivé, realitu skresľujúce informácie. Ako ministerstvo uviedlo, jedinú relevantnú zmluvu týkajúcu sa predmetného nákupu uzavreli Ozbrojené sily SR 18. júna 2025 so spoločnosťou ITSK, s.r.o.„Keď odhliadnem od skutočnosti, že ide o sumu 17 229 eur a nie medializovanú sumu 40-tisíc eur - čo ale pre túto tému nie je podstatné, keďže ide o princíp, vrátim sa do obdobia konca roku 2023. Spolu s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou sme pod jej vedením navštívili Cyperskú misiu. Vtedy sme sa rozhodli profesionálnym vojakom na Vianoce priniesť práve herné konzoly, a to vzhľadom na to, že celý čas sú v uzavretom priestore, kde platia veľmi prísne pravidlá, aj v čase osobného voľna,“ uviedol Kaliňák a vysvetlil, že práve tento spôsob sa ukázal ako veľmi dobré riešenie na zmiernenie napätia, stresu, konfliktov a tiež na relaxáciu a získavanie nových návykov.„Virtuálne hry a hracie konzoly sú veľmi žiadané pre ozbrojené sily všetkých armád po celom svete, dokonca armáda USA vytvorila vlastnú hru, ktorá je primárnym základom pre ďalšie taktické cvičenie,“ uviedol Kaliňák. Ako doplnil, pred dvoma rokmi to malo pozitívne ohlasy v radoch profesionálnych vojakov Ozbrojených síl (OS) SR, preto ministerstvo plne podporuje tento nákup OS SR.„Profesionálni vojaci strávia počas výcviku bez rodín a styku s verejnosťou sedem až 11 týždňov. Poďme preto s dobou, nakoľko aj hracie konzoly slúžia k prekonaniu náročného obdobia a k podpore teambuildingu. Ak sa niekto na základe tohto snaží vytĺcť politický kapitál, je mi ho ľúto,“ doplnil Kaliňák.Ministerstvo obrany vysvetlilo, že zakúpené vybavenie bude využívané vo výcvikových strediskách Martin, Turecký vrch, ale aj v ďalších regiónoch a všade tam, kde sú vojaci na misiách. Cieľom je pritom psychohygiena, regenerácia a rozvoj mentálnych zručností účastníkov vojenského výcviku.„Herné konzoly sú dnes bežnou súčasťou výcviku v mnohých zahraničných armádach – pomáhajú redukovať stres, posilňujú tímového ducha a rozvíjajú strategické a logické myslenie," uzavrel rezort obrany.