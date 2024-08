Liberáli reagujú na vymenovanie členov Rady STVR. Šimkovičová robí všetko pre to, aby verejnoprávnemu médiu nik neveril

Neakceptovateľné vymenúvanie

Predstavenie na verejnom vypočutí

Vybraní kandidáti sú do funkcie nevhodní

2.8.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita reaguje na vymenovanie členov Rady Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) Martina Šimkovičová (nom. SNS ) podľa nich robí všetko pre to, aby verejnoprávnemu vysielateľovi nik neveril.Nominácie Lukáša Machalu (generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry SR - pozn. SITA) a Jozefa Krošláka (v minulosti pôsobil napríklad aj ako hovorca bývalého premiéra Vladimíra Mečiara - pozn. SITA) označili liberáli za absolútne nevhodné.Zdôraznili tiež, že vymenúvanie politikov, či ľudí s kontroverznou minulosťou do orgánov nového verejnoprávneho telerozhlasu bez verejného vypočutia považujú za neakceptovateľné. „Zaručene to bude viesť k zníženiu dôveryhodnosti tejto inštitúcie," tvrdí SaS. Na vládu i ministerku Šimkovičovú strana apeluje, aby tieto nominácie prehodnotili.„Ak by išlo vláde o vytvorenie dôveryhodnej verejnoprávnej inštitúcie, nevymenovala by do Rady STVR politicky aktívnych ľudí a ľudí s pochybnou minulosťou na základe neverejného výberového konania,” myslí si predseda SaS Branislav Gröhling . Podotkol, že práve dôveryhodnosť verejnoprávneho vysielateľa bola cieľom, ktorý súčasná vládna koalícia deklarovala. Sporné nominácie podľa šéfa liberálov patria na verejné vypočutie.„Ministerka a hlavne takíto nominanti by mali nájsť v sebe dosť odvahy, aby sa predstavili na verejnom vypočutí pred celou verejnosťou. Ak sa o nich bude spoločnosť dozvedať len z dvojvetných tlačových vyhlásení, v nikom to dôveru nevzbudí,“ vyjadril sa Gröhling. Tímlíder SaS pre kultúru René Parák vyjadril presvedčenie, že Machala ani Krošlák do Rady STVR nepatria.„Títo kandidáti si musia uvedomiť, že aj na základe ich minulého pôsobenia budú občania a občianky Slovenskej republiky vnímať STVR a od toho sa bude odvíjať ich dôveryhodnosť,” vraví Parák. Poukázal pri tom na to, že Machala je po Šimkovičovej najvyšším predstaviteľom rezortu kultúry, je politicky aktívny na sociálnych sieťach, a tiež bol členom politickej strany.„Pán Jozef Krošlák bol zas v minulosti hovorcom Vladimíra Mečiara. Na takúto funkciu sú absolútne nevhodní,“ myslí si Parák. Doplnil, že na verejnom vypočutí by sa všetko mohlo vyjasniť. Ministerka kultúry vymenovala štyroch členov Rady STVR. Sú nimi Peter Benčurík , Jozef Krošlák, Lukáš Machala a Jarmila Mikušová . Ministerka vyberala za rezort kultúry troch kandidátov, ktorých odporučila výberové komisia.„Päťčlenná komisia zasadala 24. júla a vypočula 19 kandidátov, ktorí splnili formálne požiadavky a zúčastnili sa osobného pohovoru," spresnil rezort kultúry. Štvrtého člena nominoval minister financií. Informovalo o tom ministerstvo kultúry. Ďalších piatich členov Rady STVR by mali voliť poslanci parlamentu, pričom by mali najprv prejsť verejným vypočutím na Výbore NR SR pre kultúru a médiá