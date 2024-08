SIS neustále monitoruje bezpečnostné riziká ohrozujúce záujmy Slovenska, nezmení to ani Orbánovo rozhodnutie

Maďarsko zjednodušilo podmienky vstupu na svoje územie pre občanov Ruska a Bieloruska. Po návšteve maďarského premiéra Viktora Orbána v Moskve Budapešť zaradila občanov týchto krajín do programu udeľovania tzv. národnej karty, ktorá sa vydáva na dva roky s možnosťou predĺženia pre tých, ktorí chcú v Maďarsku pracovať.





2.8.2024 (SITA.sk) - Slovenská informačná služba neustále monitoruje a vyhodnocuje potenciálne bezpečnostné riziká ohrozujúce záujmy Slovenskej republiky. Tajná služba to uviedla v reakcii na otázku agentúry SITA, či vníma ako bezpečnostné riziko rozhodnutie Maďarska zjednodušiť podmienky vstupu na svoje územie pre občanov Ruska a Bieloruska.Tí by totiž na základe tzv. národnej karty, ktorá im umožní vstúpiť do Európskej únie bez akýchkoľvek bezpečnostných kontrol mali mať možnosť voľne sa presúvať do iných krajín EÚ.„K predmetu spravodajského záujmu sa Slovenská informačná služba nemôže vyjadrovať z dôvodu existencie zákonnej prekážky," uviedla hovorkyňa tajnej služby Katarína Némová Doplnila však, že všeobecne možno povedať, že v prípade aktivít, ktoré ohrozujú bezpečnosť SR a jej občanov, SIS prijíma opatrenia v súčinnosti s ostatnými bezpečnostnými zložkami, ako aj partnerskými spravodajskými službami.