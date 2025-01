Liberáli vyzývajú Šimkovičovú na odvolanie Niňaja, SNG sa pre neodborné vedenie dostala do veľkej krízy

SNG by mala viesť kompetentná a dôveryhodná osoba

Historicky bezprecedentná situácia





Viac než stovka zamestnancov a zamestnankýň SNG odchádza. Zamestnanci, ktorí podali výpovede by mali skončiť k 1. aprílu tohto roka. Na tlačovej besede v pondelok 27. januára kritizovali súčasné vedenie, kritiku smerovali aj na nefunkčnosť bežných administratívnych procesov, hovorili o porušovaní Zákonníka práce či chýbajúcej kvalifikácii povereného riaditeľa Niňaja.



Vystríhali tiež pred dôsledkami hromadnej výpovede v podobe ohrozenia viacerých medzinárodných výskumných a vzdelávacích projektov, obmedzenia digitálnych služieb, vzdelávacích a sprievodných programov či zníženia počtu výstav.



Ministerstvo kultúry v reakcii odmietlo, že by hrozil kolaps SNG, uistilo, že stabilita a chod galérie budú zaistené aj v prípade personálnych zmien. Rozhodnutie zamestnancov SNG podať výpovede ministerstvo rešpektuje, no vyzvalo ich na to, aby ho ešte zvážili.





28.1.2025 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva na odvolanie povereného riaditeľa Slovenskej národnej galérie (SNG) Jaroslava Niňaja . Liberáli vyzývajú ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nom. SNS ) aj na ochranu SNG a jej zbierkových fondov.Strana to uviedla v súvislosti so súčasnou situáciou v SNG, kde podala výpovede viac než stovka zamestnancov. Niňajovo pôsobenie vyvoláva podľa tímlídra SaS pre kultúru a médiá René Paráka pochybnosti o jeho odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti."Vedením SNG by ministerka mala okamžite poveriť rešpektovaného odborníka, ktorý dokáže upokojiť situáciu a priniesť stabilitu do fungovania galérie," myslí si. Zároveň považuje za potrebné vypísať transparentné výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa SNG, tak, aby galériu viedla kompetentná a dôveryhodná osoba."Je neprípustné, aby sa takéto inštitúcie dostali do chaosu kvôli nezodpovedným rozhodnutiam a ignorovaniu problémov. Ministerka by mala konať v záujme verejnosti a odborníkov, nie podliehať politickým tlakom a osobným záujmom," dodal Parák."Je to historicky bezprecedentná situácia, SNG a zbierkové fondy neboli nikdy v takom akútnom ohrození. Odvaha zamestnancov, ktorí sa odhodlali k tomuto zúfalému kroku, nie je rezignáciou, ale snahou zabrániť totálnemu úpadku našej erbovej inštitúcie," skonštatoval na margo situácie v SNG predseda SaS Branislav Gröhling Liberáli poukázali na to, že v súčasnosti galéria prišla o viaceré medzinárodné spolupráce, rôzne výstavy a ohrozené sú aj aktivity pre deti a mládež. Parák vyjadril názor, že SNG sa v dôsledku nekompetentných nominácií a neodborného vedenia dostala do veľkej krízy.