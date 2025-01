Zastavme korupciu podáva podnet pre nákup na Kaliňákovom ministerstve, ide o Tatrovky za približne 700 miliónov eur bez súťaže

Vážne riziko konfliktu záujmov

Výzva na preskúmanie použitia výnimky

28.1.2025 (SITA.sk) - Nadácia Zastavme korupciu podáva podnet pre nákupy na ministerstve obrany . Ako nadácia spresnila, Úrad pre verejné obstarávanie by mal preveriť, či nákup vozidiel TATRA bez súťaže bol v súlade so zákonom.Nadácia pripomenula, že ide o nákup za približne 700 miliónov eur bez verejného obstarávania . Ministerstvo tento nákup odôvodnilo výnimkou v zákone o verejnom obstarávaní. Tá však podľa nadácie bola využitá bez právneho opodstatnenia."Nákup takto veľkého rozsahu sa mal uskutočniť cez férovú súťaž, v opačnom prípade sa otvára priestor pre možné klientelistické prepojenia a nehospodárne nakladanie s financiami," uviedla riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková Nadácia vysvetlila, že rezort obrany autá nakupoval ešte koncom minulého roka a využil výnimku, podľa ktorej sa môže vojenský materiál nakupovať priamo a bez tendra. Nadácia sa však po niekoľkotýždňovej analýze tohto nákupu domnieva, že túto výnimku nemožno využiť na nákup Tatroviek, nakoľko nejde o vojenský materiál tak, ako ho definuje zákon."Medializované informácie naznačujú, že medzi skrytými akcionármi spoločnosti TATRA sú osoby s prepojeniami na politické špičky, vrátane ministra obrany Roberta Kaliňáka Smer-SD ) a podnikateľa Miroslava Výboha . Títo aktéri mali v minulosti úzke väzby na vládnu stranu Smer-SD a mohli tak ovplyvniť strategické rozhodnutia týkajúce sa štátnych zákaziek," upozornila nadácia. Petková doplnila, že akcionár s takýmto pozadím môže predstavovať vážne riziko konfliktu záujmov a podkopávať dôveru verejnosti vo férovosť a zákonnosť postupu štátnych orgánov.Nadácia v podnete vyzýva Úrad pre verejné obstarávanie, aby preskúmal použitie výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotil, či predmet zákazky naozaj spĺňal podmienky pre jej využitie. Zároveň žiadajú prijatie opatrení, ktoré by minimalizovali riziko opakovania podobných prípadov v budúcnosti."V čase, keď občania čelia ekonomickým výzvam, je kľúčové, aby vláda nakladala s verejnými financiami transparentne a zodpovedne. Tento prípad je ukážkou toho, ako môžu byť zákonné postupy zneužité na obchádzanie verejného záujmu," uzavrela Petková.