Liberálna skupina v europarlamente žiada vyšetrovanie zneužívania spyvéru

Tretia najväčšia frakcia v Európskom parlamente vyzvala na zriadenie výboru, ktorý by prešetril zneužívanie spyvéru izraelskej spoločnosti NSO Group členskými štátmi Európskej únie (EÚ).

Liberálna skupina Obnovme Európu tak spravila po správach o tom, ako softvér Pegasus použili na napadnutie telefónov opozičných politikov, právnikov, novinárov a kritikov vlád v Maďarsku a Poľsku.

Vyšetrovanie škandálu

Softvér Pegasus

12.1.2022 (Webnoviny.sk) -„Potrebujeme úplné vyšetrovanie škandálu okolo spyvéru Pegasus. Európsku demokraciu oslabujú a EÚ by mala primerane konať... Nemôžeme to nechať prejsť, v stávke je naša demokracia,“ povedala holandská europoslankyňa a jedna z iniciátorov výzvy Sophie in 't Veld.Europoslankyňa tiež povedala, že Európska komisia by mala nasledovať príklad Spojených štátov a rýchlo „zaradiť materskú spoločnosť Pegasusu, NSO, na čiernu listinu“. Americká vláda v novembri uvalila na NSO Group exportné obmedzenia, pretože jej nástroje „použili na nadnárodný útlak“.Frakcia Obnovme Európu vo vyhlásení uviedla, že dúfa v podporu jej výzvy od ďalších parlamentných skupín. Vyšetrovanie bude prvým krokom v danej veci od inštitúcie EÚ.Softvér Pegasus je sledovací nástroj, ktorý NSO Group predáva výlučne vládnym agentúram na účely boja proti terorizmu a ďalším vážnym trestným činom. Viaceré vyšetrovania však ukázali ako mocní na mnohých miestach použili tento spyvér na sledovanie ich kritikov a rivalov.Globálne mediálne konzorcium v júli zverejnilo správu, v ktorej uviedlo, že Pegasus použili na sledovanie najmenej desiatich právnikov, jedného opozičného politika a niekoľkých novinárov kritických voči vláde.V decembri zase agentúra AP zverejnila výsledky vyšetrovania strediska pre kybernetickú bezpečnosť Citizen Lab pri Torontskej univerzite, podľa ktorého sa terčmi Pegasusu stali traja kritici poľskej vlády.