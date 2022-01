Boj s pandémiou si vyžaduje náklady, uviedol po rokovaní vlády Budaj

Časť koalície má pocit, že všetko sa dá zachrániť bez nákladov, myslí si minister životného prostredia SR Ján Budaj (OĽaNO). Boj s pandémiou si podľa neho vyžaduje náklady. Uviedol to po dnešnom rokovaní vlády.

12.1.2022 (Webnoviny.sk) -„Boj s pandémiou si vyžaduje náklady, vyžaduje si našu trpezlivosť. Vyžaduje si, aby ľudia konečne pochopili, že bez ich spoluúčasti predsa nemôžu pandémiu zvládnuť samotní lekári alebo politici. Prvoradá je ochota pacienta bojovať za svoje zdravie. Na prvom mieste je očkovanie," skonštatoval ministerV otázke povinného očkovania by navrhoval, aby sa dali zaočkovať tí, ktorí tvoria kritickú infraštruktúru . „Ja by som uvažoval o tom, aby minimálne štátna správa, alebo tí, ktorí prichádzajú to styku s pacientmi a tí, ktorí tvoria kritickú infraštruktúru, ako je armáda či polícia sa dali zaočkovať,“ uzavrel Budaj.