Libéria vydala najhľadanejšieho guinejského zločinca, bol stúpencom diktátora Moussu Dadisa Camaru

Stúpenec bývalého diktátora

Nekontrolovateľné zložky armády

21.9.2024 (SITA.sk) - Najhľadanejšieho guinejského utečenca, bývalého vysokého vojenského dôstojníka odsúdeného za zločiny proti ľudskosti v súvislosti s masakrom na štadióne v roku 2009, vydali zo susednej Libérie.Bývalý plukovník Claude Pivi bol na úteku po tom, ako v novembri minulého roka ušiel z väzenia. V utorok ho však zatkli v susednej Libérii. Potvrdil to guinejský minister spravodlivosti Yaya Kairaba Kaba.Pivi bol stúpencom bývalého diktátora Moussu Dadisa Camaru , ktorý vládol v západoafrickej krajine v rokoch 2008 až 2010. Bol v neprítomnosti odsúdený na doživotie. Armáda v tom období beztrestne terorizovala obyvateľov krajiny, denno-denne sa dopúšťala najmä v metropole Conakry zabíjania, znásilňovania a rabovania.Vrchol to dosiahlo v septembri 2009 na opozičnom zhromaždení na športovom štadióne v Conakry, kde armáda zabila najmenej 157 ľudí, zranila ďalších tisíc a vojaci tam následne znásilnili desiatky žien.Camara uskutočnil v roku 2008 prevrat a 28. septembra 2009 demonštranti na štadióne v Conakry protestovali proti plánom Camaru kandidovať na prezidenta, keď do nich začali strieľať vojaci. Vtedajšia junta uviedla, že údajne „nekontrolované“ zložky armády znásilňovali a zabíjali.Podľa správy Human Rights Watch však boli na štadióne najbližší spolupracovníci Camaru a tí nespravili nič, aby zastavili masaker. Mnohé z obetí na štadióne boli zastrelené, rozdrvené alebo dobodané nožom či ubité na smrť, zatiaľ čo niektoré ženy boli vytiahnuté z úkrytov a skupinovo znásilňované uniformovanými mužmi počas niekoľkých dní, uviedli svedkovia.