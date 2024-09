Podpora v predošlých výskumoch

Územné zisky Rusov

21.9.2024 (SITA.sk) - Takmer 50 % Rusov podporuje stiahnutie jednotiek z Ukrajiny a vyjednávanie o mieri, a to aj bez dosiahnutia vojenských cieľov Kremľa.Ako referuje web Kyiv Independent, vyplýva to zo spoločného prieskumu uskutočneného nezávislými agentúrami ExtremeScan a Chronicles, ktoré skúmajú verejnú mienku.Tieto čísla predstavujú výrazný odklon od drvivej podpory vojny, ktorú naznačovali minulé prieskumy. Napríklad februárový prieskum od ruskej nezávislej agentúry Levada Center ukázal, že 77 % Rusov podporuje rozsiahlu vojnu na Ukrajine.Podľa prieskumov, ktoré uskutočnili startupy ExtremeScan a Chronicles teraz v septembri, až 49 % Rusov podporuje okamžité stiahnutie jednotiek z Ukrajiny a mierové rozhovory s Kyjevom.To je nárast o takmer 10 % v porovnaní s tromi predchádzajúcimi prieskumami, ktoré sa konali od februára minulého roka. Na otázku o ukrajinskej operácii v ruskej Kurskej oblasti respondenti uviedli, že je pre nich dôležitejšie, aby ukrajinské jednotky odišli z Ruska (53 %), ako zabratie území na východe Ukrajiny.Ďalšie územné zisky Rusov na Ukrajine podporuje len 15 % ruského obyvateľstva. Len 29 % Rusov uviedlo, že by podporili novú vlnu ruskej mobilizácie.