Libor Hudáček mieri za bratom Júliusom do KHL, ale v jednom tíme spolu hrať nebudú

21.5.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Libor Hudáček už má jasno o svojom pôsobisku v sezóne 2020/2021. Po dvoch rokoch v severočeskom Liberci sa rozhodol pre návrat do Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL), v ktorej v minulosti hral za Slovan Bratislava Dvadsaťdeväťročný Spišiak mieri do ruskej súťaže za starším bratom Júliusom (Spartak Moskva), hrať však bude za konkurenčný Neftechimik Nižnekamsk a nie za Spartak Moskva ako jeho súrodenec."Vítame Libora v našom tíme a želáme mu úspešnú sezónu," napísal ruský klub na svojom webe.Libor Hudáček začínal s hokejom v Spišskej Novej Vsi, ako 19-ročný však odišiel do Bratislavy a v Slovane pôsobil do leta 2015.Mimoriadne vydarený mal súťažný ročník 2011/2012, keď v slovenskej extralige strelil v predĺžení siedmeho finálového duelu na ľade Košíc majstrovský gól. O niekoľko týždňov neskôr bol platným členom slovenskej reprezentácie na ceste za striebrom na majstrovstvách sveta vo fínskych Helsinkách.Po odchode zo Slovana po sezóne 2014/2015 zamieril do Švédska a za Örebro odohral tri sezóny v SHL, krátko tiež hosťoval vo Färjestade. V lete 2018 sa dohodol na spolupráci s Libercom, v drese ktorého sa mu mimoriadne darilo najmä v nedohratom ročníku 2019/2020.V 50 dueloch nazbieral 60 kanadských bodov za 31 gólov a 29 asistencií a bol druhým najproduktívnejším hráčom klubu.