Fasel bude pre koronavírus na čele IIHF o rok dlhšie, MS v hokeji 2021 sa budú možno hrať skôr

20.5.2020 (Webnoviny.sk) - O rok dlhšie ako plánoval, bude na čele Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) René Fasel.Sedemdesiatročný Švajčiar vedie svetový hokej od roku 1994 a v septembri 2020 mala IIHF zvoliť jeho nástupcu, no pandémia koronavírusu spôsobila odklad volieb o jeden rok."Kongres a voľby sa mali konať v septembri 2020, no odložíme ich o rok. Neveríme totiž, že do septembra bude možné bez obmedzení cestovať po svete," povedal Fasel pre ruskú agentúru Ria Novosti.V stredu predpoludním IIHF zverejnila zloženie základných skupín budúcoročných majstrovstiev sveta v Bielorusku a Lotyšsku, Slováci sa predstavia v A-skupine v Minsku a okrem domácich Bielorusov sa stretnú aj s Rusmi, Švédmi, Čechmi, Švajčiarmi, Dánmi a hráčmi Veľkej Británie.Šampionát sa má konať od 7. do 23. mája 2021, IIHF však uvažuje o posune na skorší termín. "Aktuálne je ťažké predpovedať, ako bude vyzerať nasledujúca sezóna. Otázne je, či budeme môcť hrať v októbri alebo až v decembri. Budeme sa zaoberať otázkou posunu turnaja o dva týždne," prezradil Fasel pre Ria Novosti.Pandémia koronavírusu v jari 2020 stála za zrušením väčšiny športových udalostí a majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji neboli výnimkou. Seniorský šampionát mužov sa mal hrať v máji vo švajčiarskych mestách Lausanne a Zürich.