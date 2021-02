Libor Hudáček rozviazal zmluvu s Nižnekamskom, z KHL mieri do Švajčiarska

Lausanne má veľké ambície

Strieborný medailista

24.2.2021 (Webnoviny.sk) - Ruský hokejový tím Neftechimik Nižnekamsk rozviazal kontrakt so svojím najproduktívnejším útočníkom Liborom Hudáčkom . Informuje o tom portál championat.com. Hudáček odohral v drese Nižnekamska v aktuálnej sezóne Kontinentálnej hokejovej ligy spolu 50 zápasov so ziskom 38 kanadských bodov za 17 gólov a 21 asistencií.Na konte mal aj 3 plusové body. Druhý najproduktívnejší hráč Nižnekamska po Hudáčkovi Pavel Poriadin nazbieral o 10 bodov menej. Neftechimik Nižnekamsk figuruje na predposlednej 11. priečke Východnej konferencie KHL bez možnosti postúpiť do play-off.Tridsaťročný slovenský center má namierené do najvyššej švajčiarskej súťaže. Už dlhší čas bol záujemcom o jeho služby štvrtý tím tabuľky NLA z Lausanne, s ktorým napokon podpísal kontrakt do konca ročníka."Nižnekamsk stratil možnosť postúpiť do play-off a ročník ukončí po základnej časti. Libor chcel ešte pokračovať a riešil niekoľko možností. Vo Švajčiarsku končí prestupové obdobie 1. marca a keď prišla ponuka od Lausanne, oslovilo ho to. Vedenie klubu ho sledovalo už dlhší čas. Lausanne hraje veľmi dobre, v tabuľke klubu patrí štvrté miesto. Lausanne má veľké ambície a aj to Libora oslovilo. Na túto výzvu sa teší," povedal Hudáčkov agent Vladimír Vůjtek mladší pre web hokej.cz. Doplnil tiež: "Pre Libora je to veľká šanca, ako na seba upozorniť aj smerom do budúcnosti. Ak sa mu tam bude dariť, je to aj možnosť, že by s klubom predĺžil spoluprácu."Dlhoročný slovenský reprezentant Libor Hudáček predtým v KHL pôsobil aj v Slovane Bratislava , kde v 151 zápasoch nazbieral 58 bodov (26+32). Vlani pred odchodom do Nižnekamska absolvoval Hudáček v drese Liberca v českej najvyššej súťaže najlepšiu (hoci neukončenú) sezónu v kariére. V základnej časti pomohol Libercu k prvej priečke v tabuľke 31 gólmi a celkovo 60 bodmi. V prvom prípade to znamenalo druhé miesto medzi najlepšími kanoniermi súťaže, v druhom tretiu priečku v tabuľke produktivity.Libor Hudáček je aj účastník šiestich svetových šampionátov a strieborný medailista z MS 2012, v reprezentačnom tíme Slovenska odohral 101 zápasov a strelil v nich 22 gólov.