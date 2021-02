Tiger Woods má za sebou ťažkú autonehodu, po niekoľkých zlomeninách je jeho kariéra v ohrození (foto)

Ben Hogan je len jeden

Nazbieral desiatky triumfov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.2.2021 (Webnoviny.sk) - Americký golfista Tiger Woods po ťažkej autonehode nie je v ohrození života, ale zato jeho kariéra sa zrejme ocitla v troskách. Podľa mnohých najlepší hráč histórie golfu havaroval v utorok ráno v kalifornskom Los Angeles v blízko štvrtí Rolling Hills Estates a Rancho Palos Verdes.Úplne zdemoloval svoje SUV a prežil údajne len vďaka moderným bezpečnostným technológiám nainštalovaným v aute a šťastnej zhode okolností. V nemocnici podstúpil viacero chirurgických zákrokov, keďže utrpel otvorené zlomeniny končatín. Woods je ešte veľmi ďaleko od toho, by sa zaradil do bežného života a pokračovanie jeho kariéry je, zdá sa, v nedohľadne."Ani golfová legenda Woods sa nemôže vracať po zdravotných problémoch donekonečna. Nedávno absolvoval operáciu chrbta a sám povedal, že ako 45-ročný sa už zrejme nedostane na úplný vrchol. Ak si tieto slová spojíme so súčasnými ťažkými zraneniami, návrat do súťažného diania je takmer nemožný. Woods nie je Ben Hogan, ktorý po takmer smrteľnej autonehode v roku 1949 dokázal vyhrať US Open. Hogan bol vtedy o 9 rokov mladší ako teraz Woods a počas kariéry neprešiel mnohonásobnými zraneniami a následnými operáciami chrbta a kolien," píše AP.Woodsova záľuba v rýchlej jazde ho už niekoľkokrát takmer pripravila o život. Za posledných desať rokov ho až trikrát našli v stave ohrozenia života po automobilovej nehode. V roku 2009 to bolo neďaleko jeho sídla na Floride ešte s bývalou manželkou Elin po spoločnom víkende "Vďakyvzdania".Woodsa po náraze do hydrantu a stromu vyslobodila z Cadillacu Escalade práve exmanželka Elin, keď golfovou palicou rozbila zadné okno. Pred štyrmi rokmi ho zasa policajti v meste Jupiter na Floride našli spiaceho v odstavenom aute a nadopovaného analgetikami.Po prebudení bol zjavne dezorientovaný a nevedel, kde sa nachádza. Okrem uspávacích prostriedkov sa vtedy v jeho tele našli aj stopy po marihuane, čo malo aj súdnu dohru. Bývalej svetovej jednotke Woodsovi aktuálne patrí vo svetovom golfovom rebríčku 50. priečka.Vo svojej kariére nazbieral 110 profesionálnych triumfov, najlepším na svete bol takmer nepretržite v rokoch 1997 - 2009. Až päťkrát sa radoval z triumfu na najprestížnejšom turnaji Masters a na konte má 15 titulov z najvyššej kategórie Major. Zatiaľ poslednýkrát sa tešil v roku 2019 v Auguste v štáte Georgia, tradičnom dejisku podujatia Masters.