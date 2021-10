Libor Hudáček sa z Ruska sťahuje do Švajčiarska, v tíme HC Lugano veria jeho ofenzívnemu inštinktu

Vlani bol v Nižnekamsku úspešnejší

18.10.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Libor Hudáček bude mať nového zamestnávateľa zo Švajčiarska. Po tom, čo po vzájomnej dohode ukončil pôsobenie v tíme Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) Neftechimik Nižnekamsk, bude pokračovať v Lugane.Informoval o tom klubový web účastníka National League. Po 15 kolách nového ročníka je Lugano v tabuľke na ôsmom mieste s 19 bodmi.Tridsaťjedenročný Hudáček odohral v tejto sezóne za Nižnekamsk dovedna 11 duelov s bilanciou 0+3. V jednom zápase sa predstavil aj v drese partnerského klubu HK Ižstal Iževsk, ktorý pôsobí v ruskej Vyššej hokejovej lige (VHL).Pripísal si v ňom jednu asistenciu. V Nižnekamsku hral aj v minulom ročníku, ale bol oveľa úspešnejší. V 50 zápasoch mal bilanciu 17 gólov a 21 asistencií."Je to útočník so silným ofenzívnym inštinktom. Jeho štatistiky svedčia o jeho ofenzívnych kvalitách s priemerom 0,97 bodu na zápas v Česku, 0,61 bodu vo Švédsku a 0,47 bodu v KHL. Po troch sezónach vo Švédsku v tímoch Örebro a Färjestad sa v Česku s Libercom dostal do finále play-off. Potom naberal ďalšie skúsenosti v KHL a krátke intermezzo zažil už aj v našej National League v minulej sezóne v Lausanne. Zásadnú úlohu v jeho kariére zohráva aj účasť na šiestich svetových šampionátoch a podiel na striebornej medaile z roku 2012," napísal web HC Lugano o Hudáčkovi.Generálny manažér HC Lugano Hnat Domenichelli o Hudáčkovi povedal: "Je to útočný talent, ktorý dokáže hrať na pravom krídle aj centra. Podpísali sme s ním zmluvu do konca aktuálnej sezóny. Verím, že sa k nám pridá čo najskôr."