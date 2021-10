Sersen prekonal v drese Slovana rekordéra Kapuša, hokejista sa ale ako legenda necíti

Prekonal míľnik na východe

Vždy sa vrátil do Slovana

Zranenia a virózy

18.10.2021 (Webnoviny.sk) - Rodák z Gelnice Michal Sersen si dres A-tímu Slovana Bratislava obliekol prvýkrát v sezóne 2002/2003 a vtedy určite netušil, že o 18 rokov neskôr sa stane klubovým rekordérom v počte štartov.V nedeľňajšom súboji 9. kola Tipos extraligy na ľade nováčika v Prešove si pripísal na konto zápas číslo 656 a o jeden predstihol dlhoročného rekordéra Richarda Kapuša. Tridsaťpäťročný Sersen si svoj historický duel v drese Slovana užil aj vďaka gólu, keď v 58. minúte pečatil na 4:2 pre hostí. Keď sa predtým naposledy objavil na šarišskom ľade, hrával ešte za žiakov Spišskej Novej Vsi."Paradox je, že teraz som prekonal míľnik na východe, no rodičia sú naopak v Bratislave a na štadióne neboli. Ja sa ako legenda necítim a zdá sa mi, že to všetko ubehlo veľmi rýchlo. Asi si to uvedomím až časom. Vôbec by mi však nenapadlo, že raz budem tým, kto odohrá za Slovan najviac zápasov," uviedol Michal Sersen na webe hockeyslovakia.sk.Sersen počas kariéry hrával aj v KHL za tímy Avtomobilist Jekaterinburg a Lev Praha, v českej najvyššej súťaži, strávil vydarenú sezónu v drese Sparty Praha a ako mladý šťastie skúšal aj v zámorských juniorských tímoch. Odvšadiaľ sa však vždy vrátil do bratislavského Slovana.Rekordné sú aj jeho tri čísla týkajúce sa účinkovania Slovana v KHL, odohral tam kompletných sedem sezón a 299 zápasov. Pripísal si v nich 65 asistencií.Svoj druhý gól v aktuálnej extraligovej sezóne komentoval s nadhľadom. "Určite som sa nehnal za gólom za každú cenu. Sústredili sme sa iba na výkon a je pekné, že to napokon dopadlo takto. Naozaj ma teší najmä to, že sme vyhrali. Bol to náročný zápas a Prešov nám nič nedaroval," zdôraznil Sersen.Zatiaľ čo Prešov je po deviatich kolách nového extraligového ročníka s dvoma víťazstvami v tabuľke na poslednom dvanástom mieste, Slovan je tretí o dva body za vedúcou Nitrou. Podľa Sersena to však mohlo byť aj lepšie, keby bolo mužstvo v plnej sile."Trápime sa so zraneniami a virózami, sú to teda cenné tri body z Prešova," uzavrel na webe SZĽH.