Libra sa prepadá, dôvodom sú neistoty týkajúce sa brexitu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 15. novembra (TASR) - Libra sa prepadá a britské vládne dlhopisy posilňujú. Dôvodom sú neistoty spojené s brexitom.Menej než 24 hodín po tom, čo premiérka Theresa Mayová oznámila, že získala podporu vlády pre návrh dohody o brexite s Európskou úniou (EÚ), niekoľko ministrov jej kabinetu rezignovalo, medzi nimi aj minister pre brexit Dominic Raab. Libra v reakcii na tento vývoj klesla najprudšie za vyše 17 mesiacov. Jedným z dôvodov je aj to, že investori aktuálne už nepočítajú so zvýšením úrokových sadzieb britskou centrálnou bankou (Boe) v budúcom rok. Raabov odchod z vlády tiež vyvolal obavy z revolty proti Mayovej, čo zvyšuje šance na brexit bez dohody.uviedol devízový stratég Crédit Agricole Valentin Marinov. Libra už výrazne oslabila, ale podľa Marinova môže vzhľadom na pretrvávajúcu neistotu ešte pokračovať páde.Kurz libry voči doláru klesol až o 1,9 %, čo bolo najviac od júna 2017, na 1,2751 USD/GBP. Voči doláru oslabila o 1,4 % na 0,8824 GBP/EUR.Výnosy 10-ročných britských štátnych dlhopisov klesli o 10 bázických bodov na 1,41 %. Investori totiž vyhľadávajú bezpečné aktíva. Obchodované objemy britských štátnych dlhopisov boli vo štvrtok dvojnásobné v porovnaní s priemerom za uplynulých 10 dní.Experti aktuálne počítajú s tým, že BoE prvýkrát zvýši úrokové sadzby až vo februári 2020. Ešte do stredy (14. 11.) večera sa očakával nárast sadzieb už novembri 2019. Akcie veľkých bánk Royal Bank of Scotland Group, Barclays a Lloyds Banking Group padli viac než o 5 %, oslabili aj akcie stavebných firiem.Klesli taktiež dlhopisy bánk, naopak, poistenie proti nesplácaniu dlhov bánk a poisťovní vyskočilo na najvyššie úrovne za niekoľko rokov.