Saudskoarabský prokurátor priznal, že Chášukdžího rozsekali

Sahar Zekiová, aktivistka a priateľka saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího sa dotýka jeho fotografie pred saudskoarabským veľvyslanectvom 23. októbra 2018 v Istanbule. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rijád 15. novembra (TASR) - Saudskoarabský generálny prokurátor Saúd Mudžib žiada tresty smrti pre piatich Saudskoarabov obvinených z objednania i vykonania vraždy saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího. Prokurátor zároveň vo štvrtok očistil vplyvného saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána, ktorý podľa jeho slov nemal s vraždou nič spoločné.Novinár Chášukdží, kritik korunného princa, žil v dobrovoľnom exile v USA a bol prispievateľom denníka Washington Post. Zmizol 2. októbra po tom, ako vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule. Rijád pôvodne tvrdil, že novinár konzulát opustil. Saudskoarabská prokuratúra však neskôr oznámila, že bol zámerne zavraždený.Hovorca saudskoarabského prokurátora vo štvrtok opísal, ako k vražde došlo. Chášukdžího podľa jeho slov nadrogovali a jeho telo následne rozštvrtili. Časti novinárovho tela potom - už mimo konzulátu - odovzdali agentovi. Agentúra AFP pripomenula, že ide o prvý raz, čo sa Rijád vyjadril k spôsobu vraždy.Hovorca prokurátora tiež poprel, že by mal korunný princ s vraždou niečo spoločné. Príkazy vedúce k vražde novinára podľa jeho slov zadali dvaja poprední saudskoarabskí predstavitelia.Námestník riaditeľa saudskoarabskej tajnej služby - Ahmed al-Assiri - mal podľa jeho slov vydať príkaz, aby Chášukdžího prinútili vrátiť sa domov do vlasti. Šéf za týmto zámerom vytvorenéhoktorého meno hovorca nezverejnil, mal následne odletieť do Istanbulu a vraždu novinára nariadiť.Saudskoarabský prokurátor vo vyhlásení, ktoré vo štvrtok zverejnila saudskoarabská štátna agentúra SPA, žiada o tresty smrti pre dovedna piatich Saudskoarabov, ktorí sú obvinení zvraždy apre ďalších obvinených.Podľa jeho vyhlásenia bolo v súvislosti s vraždou zadržaných dovedna 21 osôb, z ktorých 11 bolo doposiaľ obvinených, zatiaľ čo pri ďalších prebieha vyšetrovanie.