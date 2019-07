Líbya zadržala čln s 53 africkými migrantmi

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Káhira 14. júla (TASR) - Líbyjská pobrežná stráž zadržala v sobotu gumený čln, na ktorom sa plavilo 53 afrických migrantov smerujúcich do Európy. Informovala o tom agentúra AP.Podľa hovorcu pobrežnej stráže Ajúba Kassíma čln zastavili v blízkosti západolíbyjského mesta Sabráta, ktoré leží asi 70 kilometrov od metropoly Tripolis.Medzi zadržanými migrantmi je aj desať žien a jedno dieťa. Podľa Kassíma poskytli všetkým zaisteným humanitárnu a zdravotnícku pomoc a potom ich previezli do utečeneckého tábora v meste Záwíja.Západná časť Líbye a najmä prístav Sabráta sa považuje za hlavný východiskový bod pre prevažne afrických migrantov, ktorí sa na vratkých člnoch vydávajú na nebezpečnú cestu do Európy.Líbyjské úrady s finančnou podporou krajín EÚ v posledných rokoch zintenzívnili snahy o obmedzenie prúdu migrantov smerujúcich do Európy. Tieto financie idú najmä do posilnenia líbyjskej pobrežnej stráže, zabezpečenia južnej hranice Líbye a zlepšenia zlých podmienok migrantov v záchytných strediskách v krajine.Toto úsilie však komplikuje politický a bezpečnostný chaos, v ktorom sa Líbya nachádza od pádu dlhoročného vodcu Muammara Kaddáfího v roku 2011.