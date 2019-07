V New Yorku došlo k rozsiahlemu výpadku elektriny

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

New York 14. júla (TASR) - Rozsiahly výpadok elektriny hlásili v sobotu večer z amerického New Yorku. V častiach centrálneho a západného Manhattanu nefungovali semafory, výťahy a obmedzená bola aj prevádzka metra.Hasičský zbor podľa agentúry AP oznámil, že výpadok spôsobil požiar transformátora, pričom postihol najmenej 38.000 odberateľov elektrickej energie, čo bol stav o 20.00 h miestneho času.Elektrina podľa správy vypadla skoro večer vo veľkej časti Rockefellerovho centra a výpadok dosiahol až štvrť Upper West Side.Metropolitný dopravný úrad (MTA) oznámil, že výpadky registrujú na viacerých staniciach metra, pričom spolu s energetickou spoločnosťou Con Edison pracujú na zistení príčiny.Nepríjemná situácia v rušnej metropole nastala práve v deň 42. výročia veľkého výpadku elektriny, ktorý v roku 1977 postihol väčšinu New Yorku na 48 hodín. Dôsledkom vtedy bolo aj rozsiahle rabovanie, podpaľačstvo a ďalšia kriminálna aktivita, dodáva televízia Fox News.