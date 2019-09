Líbyský veliteľ Chalífa Haftar je otvorený dialógu

Chalífa Haftar, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tripolis 26. septembra (TASR) - Líbyjský veliteľ Chalífa Haftar, ktorého jednotky sa snažia o dobytie sídla medzinárodne uznanej vlády v Tripolise, uviedol, že je otvorený dialógu. Urobil tak po tom, ako opakovane odmietal výzvy Organizácie Spojených národov (OSN) na začatie rokovaní, uviedla vo štvrtok agentúra AFP.k rokovaciemu stolu, uviedol Haftar vo vyhlásení vydanom v stredu v predvečer štvrtkového osobitného rokovania o Líbyi popri zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Privítal konanie tejto schôdzky o Líbyi, ktorej spolupredsedajú Francúzsko a Taliansko, a vyjadril nádej, že z nej vzídu návrhy slúžiace záujmom Líbye a obnoveniu bezpečnosti a stability.Dodal však, že dialógNa mysli mal podľa AFP nespočetné milície podporujúce vládu národnej jednoty.Premiér medzinárodne uznanej líbyjskej vlády národnej jednoty Fájiz Sarrádž v stredu slovne napadol niektoré krajiny za to, že podporujú poľného maršala Haftara, ktorého označil za "krvilačného kriminálnika".povedal Sarrádž na zasadnutí VZ OSN v New Yorku. V tejto súvislosti spomenul Spojené arabské emiráty, Francúzsko a Egypt.Jednotky vedené Haftarom so základňami na východe Líbye spustili v apríli vojenskú ofenzívu zameranú na dobytie hlavného mesta Tripolis, kde má hlavné sídlo vláda národnej jednoty. Ofenzíva zmarila plány na sprostredkovanie politického zmierenia v Líbyi pod záštitou OSN.