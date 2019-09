Škola v Hanušovciach bude mať vynovenú telocvičňu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hanušovce nad Topľou 26. septembra (TASR) – Telocvičňa základnej školy v Hanušovciach nad Topľou podstúpi do konca roka obnovu. Stane sa tak vďaka regionálnemu príspevku, ktorý samospráve poskytol Úrad vlády SR počas svojho aprílového výjazdového rokovania vo Vranove nad Topľou (VnT). Modernizácia čaká aj multifunkčné ihrisko v jej areáli. Pre TASR to uviedol prednosta Mestského úradu v Hanušovciach nad Topľou Slavomír Karabinoš.vysvetlil Karabinoš s tým, že prostriedky poskytnuté od vlády pokryjú celý projekt. Podľa zmluvy o dielo, zverejnenej na webovom sídle mesta v pondelok (23. 9.), telocvičňu zrekonštruuje bardejovská firma Sagansport za 89.809 eur. Vládna dotácia, podľa zápisnice z pracovného stretnutia Výboru pre rozvoj VnT z apríla, predstavuje sumu 94.239 eur. Do procesu verejného obstarávania sa podľa Karabinošových slov zapojili dve z troch oslovených spoločností. Obnova by mala byť realizovaná do konca roka.Modernizácia multifunkčného ihriska bude pozostávať z výmeny futbalových bránok, mantinelového systému, vybudovania chodníka a doplnenia mobiliáru o striedačku a tribúnu." informoval Karabinoš s tým, že aj v tomto prípade je výhercom súťaže Sagansport. Samospráva bude, podľa jeho slov, obnovu multifunkčného ihriska realizovať do leta 2020 v prípade, že bude podporená jej žiadosť podaná v rámci výzvy MAS Slanské vrchy - Topľa. Výška dotácie, o ktorú sa mesto uchádza, predstavuje 26.000 eur, zvyšné prostriedky budú pochádzať z vlastných zdrojov.