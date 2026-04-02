Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 6.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Irena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Licencovaná crypto4me zjednodušuje nákup kryptomien


Zdieľať
c4m crypto packages 676x504 2.4.2026 (SITA.sk) - Poskytovateľ krypto služieb crypto4me krátko po spustení svojho projektu prišiel s ponukou vybraných balíčkov kryptomien, ktoré umožňujú jednoduchý vstup do sveta digitálnych aktív prostredníctvom vopred zostavených stratégií. Tie sú navrhnuté s ohľadom na rôzne prístupy a mieru rizika, takže si používatelia môžu vybrať balíček podľa svojich preferencií, bez toho, aby museli jednotlivé kryptomeny kupovať samostatne.


Crypto4me je projektom spoločnosti MadisonSix j.s.a., ktorá v decembri 2025 ako jedna z prvých získala od Národnej banky Slovenska licenciu na poskytovanie služieb krypto aktív (MiCA) platnú pre celú EÚ. V súčasnosti ponúka šesť tematicky odlišných diverzifikovaných balíčkov – od rozdelenia investovaného kapitálu medzi historicky etablované digitálne aktíva cez segment tokenizovaných reálnych aktív (RWA), projekty spojené s umelou inteligenciou a výpočtovým výkonom či riešenia zamerané na DeFi až po stratégie orientované na cross-chain infraštruktúru alebo dynamické trendy spojené s memami a kryptomenovou komunitou.

Jednotlivé stratégie sa líšia nielen tematickým zameraním, ale aj štruktúrou a mierou rizika, čím umožňujú investorom zvoliť si prístup zodpovedajúci ich skúsenostiam aj investičným preferenciám.

Riešenie cieli predovšetkým na začínajúcich aj stredne pokročilých investorov, ktorí hľadajú jednoduchý a prehľadný spôsob, ako vstúpiť na trh kryptomien a zároveň využiť princíp diverzifikácie. Balíčky sú spravované tak, aby reflektovali aktuálny vývoj trhu a dlhodobé trendy v oblasti digitálnych aktív.

"Crypto4me nielen zjednodušuje nákup a držanie kryptomien, ale prichádza aj s riešeniami, ktoré namixujú ľuďom rôzne kryptomeny v zložení a pomere, aké im najlepšie vyhovujú," predstavil používateľsky prívetivé novinky Miloš Mázor, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ MadisonSix, a doplnil: "Prístupnosť a bezpečnosť prostredia pre nákup kryptomien však neznamená, že je vstup na tento trh bez rizika. Naopak, kryptomeny rýchlo získavajú aj strácajú svoju hodnotu. Preto kladieme dôraz na podporu klientov a verejnosti pri vzdelávaní o kryptomenách."

Spoločnosť Madison Six, ktorej služba má ambíciu stať sa pre európskych používateľov vstupnou bránou do sveta kryptomien, plánuje po Česku a Slovensku vstúpiť aj na ďalšie trhy Európskej únie.

O crypto4me:


Crypto4me umožňuje nákup všetkých základných kryptomien na čele s bitcoinom, etherom alebo SOL. V súlade s prísnymi podmienkami európskej licencie MiCA spoločnosť dbá na najvyššie štandardy bezpečnosti obchodovania a uloženia kryptomien v peňaženkách a na ďalšie opatrenia, ako je viacfaktorové overovanie klientov, šifrovanie a pravidelné penetračné testy.

Službu crypto4me prevádzkuje spoločnosť Madison Six j.s.a. Tá je od 18. 12. 2025 držiteľom povolenia na poskytovanie služieb v oblasti kryptomien, ktoré jej udelila Národná banka Slovenska pod číslom 100-001-025-213 v súlade s nariadením MiCA*. Súčasne je spoločnosť na základe uvedenej licencie oprávnená poskytovať služby v oblasti kryptomien cezhranične v celej EÚ/EHP.

Viac informácií pre klientov: crypto4me.eu

Viac informácií o spoločnosti: Madison Six

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1114 z 31. mája 2023 o trhoch s kryptoaktívami a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 1095/2010 a smerníc 2013/36/EÚ a (EÚ) 2019/1937.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Licencovaná crypto4me zjednodušuje nákup kryptomien © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 