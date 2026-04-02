Pondelok 6.4.2026
Meniny má Irena
02. apríla 2026
Generálna riaditeľka STVR Flašíková sa zastala redaktorov, odsúdila napadnutie reportéra Bradu
Generálna riaditeľka Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) Martina Flašíková sa zastala redaktorov spravodajstva a publicistiky a ...
2.4.2026 (SITA.sk) - Generálna riaditeľka Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) Martina Flašíková sa zastala redaktorov spravodajstva a publicistiky a odsúdila napadnutie reportéra Ivana Bradu. Ako uviedla vo svojom vyhlásení na podporu redaktorov, STVR dôrazne odsudzuje incident z pondelka 30. marca, ktorý sa odohral pred budovou Okresného súdu v Nových Zámkoch.
Reportér STVR Ivan Brada požiadal o vyjadrenie a následne bol pri výkone svojej práce napadnutý. Brada podľa dostupných informácií oslovil jedného z aktérov kauzy, ktorej sa dlhodobo venuje, aby získal jeho vyjadrenie. Daný aktér ale na novinára použil slzný sprej priamo pred súdom a vstrekol ho reportérovi do očí.
Po incidente sa Ivan Brada okamžite schoval do budovy súdu, kde žiadal pomoc a žiadal o privolanie sanitky, no justičná stráž mala jeho požiadavku odmietnuť s tvrdením, že išlo pravdepodobne iba o slzný sprej a že následky rýchlo pominú. Zdravotnú záchrannú službu aj políciu napokon privolal napadnutý novinár sám.
„Musím konštatovať, že nejde o ojedinelý prejav agresie voči novinárskej práci. V poslednom období vnímam, že novinári pri výkone svojej práce čoraz častejšie čelia odmietaniu komunikácie, slovnému osočovaniu alebo agresívnemu správaniu. Tento trend ma profesionálne aj ľudsky znepokojuje,” uviedla Flašíková. Zdôraznila, že STVR stojí za svojimi redaktormi.
„Vážim si ich prácu a som presvedčená, že ju vykonávajú s dôrazom na základné princípy novinárskej profesie — nestrannosť, objektivitu, vyváženosť a profesionalitu,” dodala.
Rovnako akcentovala, že STVR je verejnoprávne médium, čo je podľa jej slov záväzok voči každému divákovi a poslucháčovi bez ohľadu na politické presvedčenie. Rovnako je to i záväzok voči medzinárodným štandardom a Európskej vysielacej únii, ktorej členom verejnoprávny telerozhlas je.
„Spravodajstvo STVR nevzniká na objednávku, ale podľa novinárskych štandardov, ktoré naši redaktori dennodenne uplatňujú v praxi. Paušálne spochybňovanie dôveryhodnosti verejnoprávneho média bez podložených argumentov oslabuje dôveru v jeho úlohu. Práca novinárov je pre spoločnosť nenahraditeľná. STVR bude svojich redaktorov chrániť a vytvárať im podmienky na slobodný a bezpečný výkon práce,” uzavrela Flašíková prízvukujúc, že fyzické ani verbálne útoky voči novinárom nesmú byť v našej spoločnosti tolerované.
Útok na reportéra Bradu, ktorý dlhodobo sleduje kauzu privatizácie a tunelovania podniku Elektrosvit, zo strany advokáta Martina Šutku, ktorý v predmetnej kauze čelí obvineniu z legalizácie príjmu z trestnej činnosti, odsúdila aj slovenská sekcia Asociácie európskych novinárov (AEJ).
Asociácia navyše upozornila, že „zo súvislého záznamu kamery reportéra Ivana Bradu vyplýva, že advokát Šutka mal slzný sprej už priamo na súde, čo by malo zrejme zaujímať aj sudcov a zamestnancov uvedeného súdu“.
Podľa asociácie novinárov tento incident poukazuje na extrémne negatívne dôsledky polarizácie a nenávisti v slovenskej spoločnosti, prejavujúce sa aj v individuálnych útokoch a násilí voči novinárom, ktorí sa snažia odhaľovať pravdu.
„Tento príbeh je jedným zo svedectiev toho, do akej formy a polôh vyúsťuje polarizácia a nenávisť v slovenskej spoločnosti, aké rozmery nadobudli ľahostajnosť a dokonca brutalita zožierajúca orgány, ktoré by mali byť vlastne príkladom boja proti bezpráviu a zločinnosti,“ uviedli v stanovisku bývalý predseda slovenskej sekcie AEJ Július Lőrincz a jej tajomník Tibor Macák.
Zdroj: SITA.sk - Generálna riaditeľka STVR Flašíková sa zastala redaktorov, odsúdila napadnutie reportéra Bradu © SITA Všetky práva vyhradené.
Reportér STVR Ivan Brada požiadal o vyjadrenie a následne bol pri výkone svojej práce napadnutý. Brada podľa dostupných informácií oslovil jedného z aktérov kauzy, ktorej sa dlhodobo venuje, aby získal jeho vyjadrenie. Daný aktér ale na novinára použil slzný sprej priamo pred súdom a vstrekol ho reportérovi do očí.
Odmietli jeho žiadosť o pomoc
Po incidente sa Ivan Brada okamžite schoval do budovy súdu, kde žiadal pomoc a žiadal o privolanie sanitky, no justičná stráž mala jeho požiadavku odmietnuť s tvrdením, že išlo pravdepodobne iba o slzný sprej a že následky rýchlo pominú. Zdravotnú záchrannú službu aj políciu napokon privolal napadnutý novinár sám.
„Musím konštatovať, že nejde o ojedinelý prejav agresie voči novinárskej práci. V poslednom období vnímam, že novinári pri výkone svojej práce čoraz častejšie čelia odmietaniu komunikácie, slovnému osočovaniu alebo agresívnemu správaniu. Tento trend ma profesionálne aj ľudsky znepokojuje,” uviedla Flašíková. Zdôraznila, že STVR stojí za svojimi redaktormi.
„Vážim si ich prácu a som presvedčená, že ju vykonávajú s dôrazom na základné princípy novinárskej profesie — nestrannosť, objektivitu, vyváženosť a profesionalitu,” dodala.
Nenahraditeľná novinárska práca
Rovnako akcentovala, že STVR je verejnoprávne médium, čo je podľa jej slov záväzok voči každému divákovi a poslucháčovi bez ohľadu na politické presvedčenie. Rovnako je to i záväzok voči medzinárodným štandardom a Európskej vysielacej únii, ktorej členom verejnoprávny telerozhlas je.
„Spravodajstvo STVR nevzniká na objednávku, ale podľa novinárskych štandardov, ktoré naši redaktori dennodenne uplatňujú v praxi. Paušálne spochybňovanie dôveryhodnosti verejnoprávneho média bez podložených argumentov oslabuje dôveru v jeho úlohu. Práca novinárov je pre spoločnosť nenahraditeľná. STVR bude svojich redaktorov chrániť a vytvárať im podmienky na slobodný a bezpečný výkon práce,” uzavrela Flašíková prízvukujúc, že fyzické ani verbálne útoky voči novinárom nesmú byť v našej spoločnosti tolerované.
Polarizácia a nenávisť v spoločnosti
Útok na reportéra Bradu, ktorý dlhodobo sleduje kauzu privatizácie a tunelovania podniku Elektrosvit, zo strany advokáta Martina Šutku, ktorý v predmetnej kauze čelí obvineniu z legalizácie príjmu z trestnej činnosti, odsúdila aj slovenská sekcia Asociácie európskych novinárov (AEJ).
Asociácia navyše upozornila, že „zo súvislého záznamu kamery reportéra Ivana Bradu vyplýva, že advokát Šutka mal slzný sprej už priamo na súde, čo by malo zrejme zaujímať aj sudcov a zamestnancov uvedeného súdu“.
Podľa asociácie novinárov tento incident poukazuje na extrémne negatívne dôsledky polarizácie a nenávisti v slovenskej spoločnosti, prejavujúce sa aj v individuálnych útokoch a násilí voči novinárom, ktorí sa snažia odhaľovať pravdu.
„Tento príbeh je jedným zo svedectiev toho, do akej formy a polôh vyúsťuje polarizácia a nenávisť v slovenskej spoločnosti, aké rozmery nadobudli ľahostajnosť a dokonca brutalita zožierajúca orgány, ktoré by mali byť vlastne príkladom boja proti bezpráviu a zločinnosti,“ uviedli v stanovisku bývalý predseda slovenskej sekcie AEJ Július Lőrincz a jej tajomník Tibor Macák.
Zdroj: SITA.sk - Generálna riaditeľka STVR Flašíková sa zastala redaktorov, odsúdila napadnutie reportéra Bradu © SITA Všetky práva vyhradené.
