Licencované online kasína s najlepším portfóliom hier

Na Slovensku sú kamenné herne už dlhšie zatvorené, a tak hráčom zostáva len možnosť návštevy virtuálnych kasín.

Ako ale vyzerá slovenský trh s online herňami? Kto je jeho lídrom a čo všetko ponúka klientom? Odpovede na tieto a ešte ďalšie otázky vám poskytneme v nasledovnom článku.

Široký výber hier

Jednou z výhod virtuálnych herní je ich priestorová neobmedzenosť. V kamenných prevádzkach rozhodovala o počte hier aj rozloha objektu, v ktorom boli umiestnené. S touto prekážkou sa internetové kasíno nemusí potýkať. Počet hier závisí od finančných či softvérových možností objednávateľa, alebo od počtu vyrobených automatov dodávateľa.

Virtuálne eTIPOS casino je pre svoje silné zázemie (patrí Slovenskej republike) jasnou jednotkou hazardného trhu. Nájdete tu viac ako 150 rôznych hier od desiatich dodávateľov. V oboch oblastiach (počet hier, dodávatelia) je toto kasíno najväčšie na Slovensku. Svojim klientom navyše poskytuje aj možnosť vyhrať niektorý z jackpotov, ktoré sú dostupné k vybraným hrám od EGT a novinkou sú tzv. multilevel jackpoty. Prakticky niet typu hry, ktorý by ste v eTIPOS casine nenašli.

Atraktívny bonus

Do kamenných herní vedú dvere. Do tých v online sfére vás dostane napísanie správnej internetovej adresy, alebo kľúčového slova do vyhľadávača. Celé prostredie kasína si viete pozrieť behom pár minút, pričom si môžete dostupné hry vyskúšať v bezplatnom režime. Pokiaľ sú vaše prvé dojmy dobré a vy máte záujem o vstup do komunity vybraného kasína, čaká na vás len jediná prekážka.

Tou je vyplnenie registračného formuláru, za ktorý nič neplatíte. Internetová herňa vás za to odmení a to niektorým zo svojich vstupných bonusov. Suverénne najväčšiu sumu peňazí vám môže dať DOXXbet casino, ktoré ponúka všetkým novým hráčom maximálnu odmenu do výšky 5-tisíc eur a k tomu aj 250 pretočení na vybrané automaty. O kvalitu hier sa báť nemusíte. Medzi dodávateľov tohto kasína patria výrobcovia: Playtech, Apollo a Kajot. Poslední dvaja dodávatelia sa postarali o kompletnú ponuku sekcie Rio, ktorá prináša hráčom známe automaty z kamenných kasín.

Herné turnaje

Aby kasíno hranie nebolo len o nekonečnom točení valcov či ťahaní kariet, ponúkajú slovenské internetové herne svojim klientom aj možnosti na súťaženie. Navštívte Tipsport casino, kde nájdete niekoľko zaujímavých turnajov o menšie či väčšie ceny. Tie častokrát trvajú aj tri dni, no v ponuke bývajú aj kratšie – jednodňové podujatia. O výslednom poradí rozhoduje napríklad najvyššia suma prestávkovaných peňazí, výhra či vážená výhra.

Kasíno odeté do modrých farieb disponuje aj jednou unikátnosťou. Len jeho klienti si môžu na Slovensku zatiaľ ako jediní zahrať turnaje v blackjacku. Táto herňa má v portfóliu Blackjack Maniu. Kvalitne spracovaný vizuál tejto kartovej hry sprevádza príjemná hudba a slovenský dabing. Jej pravidlá sa tak v Tipsporte rýchlo naučí aj úplný nováčik.

Okrem lokálnych dodávateľov tu nájdete aj produkty od väčších spoločností ako Easit, E-games alebo Synot Games. Práve automat posledného menovaného výrobcu drží doterajší rekord v sieni slávy najvyšších výhier. Jeden z klientov Tipsport casina vyhral na päťvalcovej ovocnej hre Fruiti rovných 80-tisíc eur.

Presadzujú sa aj iní

Trh s kasínami sa od svojho otvorenia pre súkromný sektor zaplnil viacerými legálnymi herňami. Ešte sme nespomenuli ponuku a služby SYNOT TIP casina a Fortuna casina. Ide síce o niečo menšie internetové herne, no v oboch sa môžete spoľahnúť na vysokú úroveň kvality ponúkaných produktov.

Napríklad v SYNOT TIP casine sa len nedávno zvýšil počet hier na 90. O to sa postaral nováčik na poli vývojárov hazardného softvéru – Tech4bet, ktorý poskytol kasínu najnovšiu várku hier. Okrem tohto dodávateľa tu však nájdete aj automaty od Synot Games, Kajotu a stolové hry od Easitu. Za registráciu môžete zinkasovať okrem peňažného bonusu aj 640 voľných pretočení, čo je najvyššia ponuka spinov spomedzi všetkých internetových kasín na Slovensku.

Aj vo Fortuna casine sú určité výnimočné oblasti. V skupine dodávateľov hier je napríklad menej známa firma Adell, ktorá u žiadnej z predošlých herní nefiguruje. Do tohto kasína poskytla desať automatov s ovocnými a dobrodružnými motívmi. Tie nájdete v sekcii Vegas, ktorá funguje súbežne so sekciou Casino, kde sú zase hry od známeho Playtechu.

Klienti čierno-žltej herne môžu využívať aj špeciálne žetóny určené na hranie blackjackových, ruletových a pokrových hier. A práve Texas Hold’em Poker patrí k tým, ktoré v ponuke iných herní príliš nenájdete. O najvyššiu výhru sa aj tu postaral automat Fruiti. V posledný deň minulého roka sa jednému z klientov mimoriadne zadarilo, keď vyhral krásnych 200-tisíc eur.