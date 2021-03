Sulík: Koalícia je na bode nula, Matovič štvrtkovou tlačovkou zrušil dohodu (video)

Video: Štvrtková tlačová konferencia premiéra Matoviča

12.3.2021 (Webnoviny.sk) - Premiér Igor Matovič OĽaNO ) tlačovou konferenciou zo štvrtka 11. marca zrušil dohodu, ktorú v koalícii tvorili celý týždeň. Pred piatkovým rokovaním vlády to povedal minister hospodárstva a líder strany Sloboda a Solidarita (SaS) Strana bude o svojom ďalšom postupe v koalícii verejnosť informovať v pondelok 15. marca o 11:00. „Sme na bode nula, to je holý fakt. Mrzí ma to osobne, lebo s premiérom som strávil veľa času a myslel som si, že dohoda je platná a všetky koaličné strany ju budú dodržiavať,” doplnil Sulík.