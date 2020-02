Líder bosnianskych Srbov by najradšej zrušil Bosnu a Hercegovinu ako krajinu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.2.2020 (Webnoviny.sk) - Líder Republiky srbskej, jednej z dvoch hlavných častí Bosny a Hercegoviny, chce Bosnu a Hercegovinu ako krajinu zrušiť. Milorad Dodik o tom hovoril už viackrát v minulosti, a k výzvam na rozpustenie krajiny sa vrátil aj vo štvrtok. Po rokovaní bosnianskosrbského vedenia na predmestí Sarajeva Dodik vyhlásil, že kríza v Bosne "sa skončí až vtedy, keď skončí Bosna".Hlavným zdrojom aktuálneho napätia v krajine, ktorá sa skladá z Republiky srbskej, moslimsko-chorvátskej Federácie Bosny a Hercegoviny a malého spoločne spravovaného územia Distrikt Brčko, je nedávne rozhodnutie Ústavného súdu o vlastníctve pôdy.Bosniansky Ústavný súd začiatkom februára rozhodol, že pôda na území Republiky srbskej, ktorá nemá známeho vlastníka, patrí do správy centrálnej vlády Bosny a Hercegoviny, a nie vedeniu Republiky srbskej."Zbohom Bosna, vitaj odchod," reagoval na to impulzívne Dodik, zatiaľ čo poslanci bosnianskosrbského parlamentu dali bosnianskemu Ústavnému súdu 60-dňové ultimátum na to, aby svoje rozhodnutie odvolal.