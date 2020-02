Ukončili verejnú zbierku pre obyvateľov bytovky v Prešove, peniaze prišli aj zo zahraničia

Jednorazové príspevky na bývanie

Sedem potvrdených obetí

20.2.2020 (Webnoviny.sk) - Pre obyvateľov bytového domu na Mukačevskej ulici 7 v Prešove, ktorý zničil výbuch plynu, sa po zrátaní všetkých finančných darov vyzbieralo na verejnom účte 5 117 269,51 eura. Ako agentúru SITA informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek, verejná zbierka vyhlásená bezprostredne po výbuchu bytovky bola oficiálne ukončená 31. januára.Následne boli na oficiálny účet pripísané už iba dobiehajúce platby od subjektov, ktoré vopred avizovali zapojenie sa do tejto zbierky. Od 6. decembra 2019, keď k výbuchu prišlo, do nej celkovo prispelo 77 322 darcov zo Slovenska aj zahraničia.„Už počas trvania zbierky mesto Prešov začalo vyplácať jednorazové príspevky na preklenutie zložitej životnej situácie a príspevky na bývanie pre obyvateľov Mukačevskej č. 7 a č. 9. Vo forme týchto príspevkov bolo do dnešného dňa vyplatených 634 500 eur,“ pripomenul Tomek.Ako hovorca dodal, z oficiálneho účtu mesto ešte vyplatí 75 500 eur vo forme príspevkov na bývanie.Zostávajúca čiastka na účte vo výške 4 407 269,51 eura bude "do posledného centu" prerozdelená medzi majiteľov 47 bytov z Mukačevskej 7 na základe zastupiteľstvom schválených zásad prerozdelenia finančných prostriedkov získaných darovaním po výbuchu. Podľa zásad sa suma rozdelí v pomere k metrom štvorcovým bytovej plochy, o ktorú vlastníci prišli.„Mesto Prešov si nesmierne váži každého, kto akýmkoľvek spôsobom pomohol zmierniť následky tejto tragédie. Spoločnými silami sa nám podarilo túto mimoriadnu situáciu zvládnuť a čo je najdôležitejšie, pomôcť začať odznova ľuďom, ktorí v jedinom okamihu prišli o svojich blízkych a o celý svoj domov,“ dodal Tomek.Výbuch plynu na Mukačevskej ulici v Prešove, ku ktorému došlo 6. decembra minulého roku, si vyžiadal sedem potvrdených obetí. Jedna potenciálna obeť je doteraz nezvestná. Na likvidácii požiaru a evakuácii obyvateľov sa podieľalo 117 hasičov a 50 kusov techniky.Hasičom pri zásahu pomáhali aj záchranári, policajti, vojaci a horskí záchranári. Poškodený panelák už za pomoci špeciálneho demolačného stroja zbúrali. Mimoriadnu situáciu vyhlásenú v súvislosti s výbuchom odvolala primátorka mesta Andrea Turčanová v utorok 18. februára.