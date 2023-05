Líder extrémistickej skupiny Oath Keepers dostal trest za útok na Kapitol, vo väzení má stráviť 18 rokov

Rhodes svoju vinu poprel

25.5.2023 (SITA.sk) - Zakladateľa americkej extrémistickej skupiny Oath Keepers vo štvrtok odsúdili na 18 rokov väzenia za zosnovanie sprisahania, ktoré vyvrcholilo útokom podporovateľov bývalého prezidenta Donalda Trumpa na Kapitol z januára 2021.Stewart Rhodes je prvý obvinený človek pre nepokoje, ktorého odsúdili za protištátne sprisahanie. Jeho trest je zároveň najdlhší, ktorý zatiaľ pre udalosti zo 6. januára 2021 udelili.Prokurátori požadovali 25 rokov odňatia slobody pre Rhodesa, ktorý bol podľa nich architektom sprisahania s cieľom násilne zabrániť Joeovi Bidenovi v prevzatí prezidentského úradu po voľbách v roku 2020.Sprisahanie podľa nich zahŕňalo tímy „síl rýchlej reakcie“ v hoteli vo Virgínii, aby v prípade potreby dopravili zbrane do Washingtonu D.C.Krátko predtým, ako sudca vyniesol rozsudok, Rhodes skritizoval obžalobu ako politicky motivovanú. Poznamenal, že nikdy nevstúpil do Kapitolu a trval na tom, že to nikomu inému nekázal.Štvrtkový rozsudok je ďalší míľnik v rámci rozsiahleho vyšetrovania útoku na Kapitol pod taktovkou ministerstva spravodlivosti.Vyšetrovanie viedlo k usvedčeniu lídrov dvoch krajne pravicových skupín, ktoré podľa úradov prišli do Washingtonu udržať Trumpa pri moci za každú cenu.Líder floridských Oath Keepers Kelly Meggs, ktorého usvedčili v novembri spolu s Rhodesom, by mal tiež dostať trest vo štvrtok.Ďalší dvaja členovia skupiny, ktorí sú usvedčení z iných trestných činov, by s trestami mali nasledovať v piatok a ešte štyria, ktorých z protištátneho sprisahania uznali vinnými v januári, na budúci týždeň. Rhodes sa plánuje odvolať.