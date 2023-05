Švédsko nechce poslať na Ukrajinu svoje stíhačky Gripen, ale zvažuje možnosť, že by si ich Ukrajinci vyskúšali

Gripeny potrebujú pre seba

Výcvik na F-16 už odsúhlasili

25.5.2023 (SITA.sk) - Švédsko podľa jeho ministra obrany zvažuje, či umožní ukrajinským pilotom cvičiť na ich stíhačkách JAS-39 Gripen.Dosiaľ Švédsko vylúčilo, že by tieto bojové lietadlá poslalo na Ukrajinu, pretože ich potrebuje pre svoju vlastnú obranu.Minister obrany Pål Jonsson však pre švédsku televíziu TV4 povedal, že sa s „pozitívnym duchom“ pozerajú na žiadosť Ukrajiny, aby umožnili jej pilotom vyskúšať si zmienené stroje.„To by mohlo napríklad znamenať testovacie lety s využitím simulátorov, dozvedieť sa viac o rozsiahlom pozemnom systéme, ktorý je súčasťou systému Gripen," povedal.Jonsson zopakoval, že Švédsko nemá bezprostredné plány poslať na Ukrajinu Gripeny. „Práve teraz ich potrebujeme na obranu nášho územia, ale otvárame sa, aby sme Ukrajincom umožnili otestovať Gripeny. To je v súlade s tým, čo robia ostatné krajiny, ako tie, ktoré majú (stíhačky) F-16 a tiež Tornado,“ vyjadril sa minister.Ukrajina dlho žiada spojencov o západné stíhačky, aby sa mohla brániť proti ruskej invázii.Spojené štáty a ďalšie krajiny NATO sa pôvodne zdráhali, no nedávno súhlasili s tým, že umožnia ukrajinským pilotom absolvovať výcvik na lietanie na stíhačkách F-16, hoci sa nikto zatiaľ nezaviazal odovzdať lietadlá.Dánska premiérka Mette Frederiksen vo štvrtok uviedla, že jej vláda úzko spolupracuje so spojencami v NATO na pláne poskytnúť ukrajinským pilotom výcvik na bojové lietadlá F-16.