Líder progresívcov Šimečka sa stretol s Macronom, Slovensko nesmie po voľbách skončiť po boku Ruska

6.9.2023 (SITA.sk) - Slovensko nesmie po voľbách skončiť v medzinárodnej izolácii po boku Ruska, Slovensko má spoľahlivých partnerov v Európe.Uviedol to predseda hnutia Progresívne Slovensko a podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka po stredajšom stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom , s ktorým sa stretol v Elyzejskom paláci. Šimečka hovoril s Macronom o význame nadchádzajúcich volieb pre Slovensko, ale aj pre celý región strednej Európy a EÚ „Potešilo ma, ako pozorne situáciu sleduje a ocenil som energiu, ktorú dlhodobo venuje vzťahom so Slovenskom a ostatnými krajinami v našom regióne. Zhodli sme sa, že pre Slovensko, ako aj pre Francúzsko je kľúčová silná a jednotná EÚ, ktorá je garantom našej suverenity a dáva nám oveľa väčšiu silu aj v medzinárodnom merítku," uviedol Šimečka. Ako ďalej Šimečka vyhlásil, v nadchádzajúcich voľbách sa bude vyberať medzi minulosťou a budúcnosťou.„Ide o to, či budú vládu zostavovať strany, ktorých predstavitelia vyjadrujú obdiv autoritárskemu Rusku a spochybňujú naše ukotvenie v EÚ a NATO . Alebo či uspeje naša vízia budúcnosti Slovenska – ako demokratickej krajiny, ktorá vie spolupracovať s partnermi, je nimi rešpektovaná a hrá v Európe prvú ligu. Stretnutie s prezidentom Macronom vnímam aj ako gesto podpory pre takúto víziu budúcnosti," uzavrel Šimečka.