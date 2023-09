Zamestnanec nemeckej spravodajskej služby bol obvinený z vlastizrady, odovzdával štátne tajomstvá Rusku

Po spustení invázie na Ukrajinu vo februári minulého roka vzrástli obavy z ruskej špionáže v Európe. Niekoľko krajín vrátane Spojeného kráľovstva, Poľska a Nórska zatklo alebo vyhostilo podozrivých ruských špiónov.





6.9.2023 (SITA.sk) - Vysokopostaveného zamestnanca nemeckej spravodajskej služby obvinili z vlastizrady za údajné odovzdávanie štátnych tajomstiev Rusku.Podozrivý Carsten L. podľa prokurátorov odovzdával Rusom spravodajské informácie o vojne na Ukrajine a ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupine, pričom za to dostal zhruba. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na nemecké médiá.Nemecké úrady tiež obvinili ďalšieho Nemca narodeného v Rusku, Arthura E., ktorý je podozrivý z toho, že pôsobil ako posol medzi prvým mužom a ruskou Federálnou bezpečnostnou službou (FSB) . Obaja muži čelia doživotnému trestu odňatia slobody.Carsten L. v Spolkovej spravodajskej službe (BND) dohliadal na oddelenie monitorujúce zahraničnú telefonickú a internetovú komunikáciu. Niekoľko týždňov pred zatknutím ho povýšili do pozície, kde bol zodpovedný za previerky v agentúre, informujú noviny Süddeutsche Zeitung a vysielatelia NDR a WDR. Zatkli ho vlani v decembri.Spolková prokuratúra odmietla komentovať správy o tom, že vzniesla obvinenia. O osude prípadu by mal teraz rozhodnúť súd v Berlíne.