Lidington: Dohoda o brexite môže byť uzavretá v priebehu 24-48 hodín

Londýn 13. novembra (TASR) - Spojené kráľovstvo a Európska únia sa blížia k dohode o brexite, ktorá by mohla byť uzavretá už v priebehu najbližších 24 až 48 hodín. Uviedol to v utorok minister úradu britskej vlády David Lidington, ktorého citovala agentúra Reuters. Zároveň však zdôraznil, že kladný výsledok rokovaní stále nie je istý.vyjadril sa Lidington, ktorého agentúra Reuters označila za faktického zástupcu britskej premiérky. Minister poznamenal, že Mayová neuzavrie dohodu o brexite za každú cenu.Na otázku BBC, či je možné, aby sa k dohode dospelo v priebehu najbližších 24 až 48 hodín, reagoval Lidington slovami:Šéfka britského kabinetu v pondelok uviedla, že vyjednávači oboch strán musia ešte v závere rokovaní vyriešiť viacero vážnych problémov. Rozhovory viaznu najmä na otázke, ako zabrániť obnoveniu tzv. tvrdej hranice medzi Írskom ako členom Európskej únie a Severným Írskom ako súčasťou Spojeného kráľovstva.Británia opustí EÚ 29. marca 2019. Stane sa tak na základe výsledkov referenda z júna 2016, v ktorom sa za odchod z EÚ vyslovilo takmer 52 percent voličov.Odporcovia brexitu v súčasnosti stupňujú tlak na vypísanie druhého referenda, v ktorom by sa Briti vyjadrili k dohode s EÚ o podmienkach brexitu.