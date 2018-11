A. Hrnko: Dobrý zákon o Policajnom zbore SR chceme nahradiť zlým

Na archívnej snímke predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko (SNS). Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 13. novembra (TASR) - Dobrý zákon o Policajnom zbore SR, ktorý je európsky štandardný, sa má nahradiť zlým zákonom, ktorý sa vytvára pod tlakom. Na pôde Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť to vyhlásil jeho predseda Anton Hrnko (SNS). Vládna novela zákona o Policajnom zbore z dielne rezortu vnútra má najmä zmeniť pravidlá výberu policajného prezidenta. Napriek Hrnkovej kritike zákon na výbore prešiel napokon aj jeho hlasom. Posledné slovo bude mať plénum.Podľa Hrnka je napríklad neprijateľné, aby bol brannobezpečnostný výbor odvolacím orgánom.povedal. Gábor Grendel (OĽaNO) zase celú novelu označil za viac politickú ako legislatívno-technickú. Dožadoval sa preto prítomnosti ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD), ktorú zastupoval štátny tajomník.Poslanec Ľubomír Galko (SaS) povedal, že duch zákona nie je zlý a vidieť snahu veci vylepšiť. Predložil aj niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Úspešný bol s jediným vďaka Hrnkovmu hlasu. Presadil, že ak na pôde brannobezpečnostného výboru stačí na odobrenie kandidáta na policajného prezidenta nadpolovičná väčšina hlasov, aby tomu bolo tak aj pri jeho odvolávaní. Vládna novela totiž v tomto prípade hovorí o potrebe až trojpätinovej väčšiny. Návrh, aby sa kandidátom na policajného prezidenta mohol stať aj nepolicajt, Galkovi neprešielSamotná novela hovorí, že policajného prezidenta má naďalej vymenúvať minister vnútra, avšak až na základe výberového konania a len s odporúčaním parlamentného brannobezpečnostného výboru. Menovaný má byť na štyri roky s možnosťou opätovného vymenovania. Na vymenovanie má byť teda potrebná zhoda výberovej komisie, výboru pre obranu a bezpečnosť a ministra. Zmeny sa majú dotknúť aj policajnej inšpekcie, vzniknúť má Úrad inšpekčnej služby.Podľa zákona má byť do funkcie policajného prezidenta vymenovaný len príslušník Policajného zboru, ktorý je v služobnom pomere najmenej desať rokov. Minister ho bude môcť odvolať pre závažné dôvody, ktoré však bude musieť odobriť aspoň výbor.Zmeny čakajú aj policajnú inšpekciu. Novela zákona počíta s vytvorením Úradu inšpekčnej služby, ktorý má odhaľovať a vyšetrovať trestné činy príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov, tiež kontrolovať zákonnosť postupu policajtov. Úrad bude riadiť šéf inšpekcie, ktorý sa má zodpovedať vláde.Riaditeľa Úradu inšpekčnej služby má menovať do funkcie vláda SR na návrh ministra vnútra. Šéfa inšpekcie budú tiež vyberať vo výberovom konaní, jeho menovanie bude tiež závisieť od odporúčania brannobezpečnostného výboru. Aj v tomto prípade bude konanie realizovať sedemčlenná výberová komisia ako pri policajnom prezidentovi. Slovo bude mať aj výbor.