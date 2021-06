Lidl a Kaufland rozširujú ciele vo svojej plastovej stratégii. Väčšia miera používania plastového recyklátu a odstránenie čierneho plastu

Plastová stratégia skupiny Schwarz

Päť zásad činností REset Plastic – plastovej stratégie skupiny Schwarz:



REduce – Zamedzenie

Všade, kde je to možné, zamedzujeme používaniu plastov v súlade s trvalo udržateľným rozvojom.

REdesign – Dizajn

Vytvárame produkty tak, aby sa dali recyklovať a uzatvárali kolobeh.

REcycle – Recyklácia

Zbierame, triedime, recyklujeme a uzatvárame kolobeh cenných surovín.

REmove – Likvidácia

Podporujeme likvidáciu plastového odpadu z prírody.

REsearch – Inovácia a osveta

V rámci inovatívnych riešení investujeme do výskumu a vývoja, v oblasti recyklácie a šetrného zaobchádzania s cennými zdrojmi robíme patričnú osvetu.





15.6.2021 (Webnoviny.sk) - Spoločnosti Lidl Slovenská republika a Kaufland Slovenská republika podnikajú konkrétne kroky na podporu udržateľného obehového hospodárstva. V rámci plastovej stratégie Reset Plastic skupiny Schwarz plánujú obe spoločnosti používať do konca roka 2025 v priemere 20 percent plastového recyklátu v obaloch vlastných značiek. Lidl a Kaufland si zároveň stanovili ciel odstrániť z obalov vlastných značiek čierne plasty do konca roku 2021 a výrazne tak zvýšiť recyklovateľnosť obalov.povedal Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za rezort nákupu.Už pred niekoľkými rokmi išli oba úspešné reťazce príkladom ostatným, keď ako prvé vyradili z predaja najpredávanejšie jednorazové plastové igelitky a nahradili ich ekologickejšou alternatívou – taškami na viacnásobné použitie. Jednorazový plastový riad zasa nahradili trvalo udržateľným papierovým riadom a riadom, ktorý možno používať opakovane. K mikroténovým vreckám ponúkli zákazníkom ako udržateľný variant eko sieťky.povedal Richard Bendík, konateľ Kaufland Slovenská republika zodpovedný za oblasť nákupu.Obe spoločnosti – Lidl aj Kaufland – už majú vo svojej ponuke výrobky, ktorých obaly z veľkej časti tvorí plastový recyklát. Ide o vody značiek Saguaro a Siti v Lidli a slnečnicový olej K-classic či ovocné nektáre K-classic v Kauflande.Skupina Schwarz, ktorá spolu s obchodnými partnermi Lidlom a Kauflandom patrí medzi najväčšie obchodné spoločnosti, pristupuje k ochrane životného prostredia s veľkou vážnosťou. V rámci projektu REset Plastic vytvorila jednotnú a medzinárodnú stratégiu rozdelenú do piatich činností: zamedzenie, dizajn, recyklácia, likvidácia, ako aj inovácia a osveta. Stratégia smeruje k zrealizovaniu vízie "Menej plastov – uzavretý kolobeh".