Piatok 20.3.2026
Meniny má Víťazoslav
Lidl a UEFA uzatvárajú jedinečné strategické partnerstvo
Lidl sa stáva partnerom UEFA v oblasti uvedomelej výživy a amatérskeho futbalu a vytvára tak spoločenskú hodnotu prepojením športu a uvedomelej výživy Lidl ...
20.3.2026 (SITA.sk) -
Informačný servis
- Lidl sa stáva partnerom UEFA v oblasti uvedomelej výživy a amatérskeho futbalu a vytvára tak spoločenskú hodnotu prepojením športu a uvedomelej výživy
- Lidl je oficiálnym globálnym partnerom súťaží národných tímov žien a mužov UEFA
Spoločnosti skupiny Schwarz rozširujú svoj záväzok voči európskemu futbalu uzavretím dlhodobého strategického partnerstva s Úniou európskych futbalových asociácií (UEFA) – vôbec prvého v histórii UEFA.
V rámci tohto jedinečného strategického partnerstva rozšíri svoju spoluprácu s UEFA aj spoločnosť Lidl. Obe strany spájajú svoje odborné znalosti, aby priniesli uvedomelú výživu a aktívny životný štýl z európskeho profesionálneho futbalu až do amatérskeho športu. Táto spolupráca ďaleko presahuje rámec tradičného sponzoringu a prostredníctvom vzdelávacích programov UEFA vytvára hmatateľnú spoločenskú hodnotu.
Zameranie na amatérsky futbal a vzdelávacie programy
Ústrednou súčasťou partnerstva je podpora amatérskeho futbalu. V nadväznosti na svoju prítomnosť na veľkých turnajoch vnáša Lidl svoje odborné znalosti v oblasti zdravej a uvedomelej výživy do vzdelávacích programov a programov zameraných na amatérsky futbal organizovaných UEFA, s cieľom dosiahnuť pozitívny dopad na európsky amatérsky šport. Ako partner programu UEFA Futbal v školách Lidl na školách prispieva k začleňovaniu uvedomelej výživy, športu a fyzickej aktivity do každodenného života detí v celej Európe. Za týmto účelom UEFA a Lidl spoločne vyvíjajú celoeurópsku digitálnu platformu, ktorá podporuje národné futbalové asociácie v poskytovaní vysokokvalitného a inkluzívneho futbalu v školách a miestnych kluboch. Platforma poskytuje praktické usmernenia a spája futbal, vzdelávanie a zdravú výživu. Zahŕňa okrem iného online kurzy pre učiteľov a trénerov, ktoré im pomáhajú podporovať aktívny životný štýl prostredníctvom futbalu s obsahom primeraným veku. Lidl a UEFA chcú tiež stavať na úspechu projektu Lidl Youth Camp v roku 2025, aby udržateľne inšpirovali a podporovali mladé futbalové talenty. Lidl okrem toho prevezme úlohu oficiálneho partnera UEFA pre uvedomelú výživu.
Lidl sa zaväzuje podporovať miesta, kde začínajú veľké futbalové kariéry
Vášeň pre šport a fyzickú aktivitu, ktorá často pretrváva po celý život, sa zvyčajne začína v miestnom športovom klube – tu sa kladú základy pre uvedomelý a aktívny život. Ako partner ocenení UEFA Grassroots Awards preto Lidl posilňuje amatérsky šport. Tieto ocenenia každoročne vyzdvihujú vynikajúce projekty, iniciatívy alebo kluby z prostredia amatérskeho futbalu. V rámci septembrového UEFA Grassroots týždňa Lidl a UEFA spoločne počas jedného týždňa oslavujú amatérsky futbal v celej Európe.
Jens Thiemer, Chief Customer Officer Lidl International, hovorí: "Našu spoluprácu s UEFA ďalej cielene rozvíjame a prostredníctvom prvého strategického partnerstva s UEFA vytvárame udržateľnú pridanú hodnotu pre spoločnosť. S pomocou UEFA a sily futbalu prinášame naše odborné znalosti v oblasti uvedomelej výživy presne tam, kde to má zmysel: trénerom, rodičom a deťom v amatérskom športe. Veď o spoločenskej zmene sa nerozhoduje len na štadióne, ale predovšetkým na školskom dvore a v miestnych kluboch."
Úspešný príbeh ide do predĺženia
Lidl je partnerom UEFA od roku 2024 a v budúcnosti bude pôsobiť ako oficiálny globálny partner ženského národného futbalu UEFA aj ako oficiálny globálny partner mužského národného futbalu UEFA. Až do roku 2030 bude preto Lidl podporovať množstvo prestížnych súťaží v európskom ženskom a mužskom futbale, vrátane UEFA EURO 2028 v Spojenom kráľovstve a Írsku, ako aj UEFA Women’s EURO 2029 v Nemecku.
Tento záväzok zahŕňa ženskú európsku kvalifikáciu 2026 a 2028, Ligu národov UEFA žien 2027 a 2029, ako aj UEFA Women’s EURO 2029. V mužských súťažiach bude Lidl podporovať Majstrovstvá Európy vo futbale UEFA 2028, Ligu národov UEFA 2027 a 2029, európsku kvalifikáciu 2027 a 2029, Majstrovstvá Európy vo futbale hráčov do 21 rokov 2027 a 2029, ako aj Majstrovstvá Európy vo futsale 2026 a 2030.
Základ v spoločných hodnotách
Hodnoty spoločnosti Lidl sú výkon, rešpekt, dôvera, rozvaha a spolupatričnosť. Formujú naše každodenné konanie a odrážajú sa aj v športovom súťažení – či už v elitnom, alebo amatérskom športe. UEFA sa takisto zasadzuje za integritu, rovnaké príležitosti a zjednocujúcu silu športu.
Marketingový riaditeľ UEFA Guy-Laurent Epstein uviedol: "Sme veľmi radi, že môžeme privítať skupinu Schwarz ako nášho prvého strategického korporátneho partnera. Spoločne spájame svoje sily, aby sme formovali budúcnosť európskeho futbalu udržateľným, zodpovedným a konkurencieschopným spôsobom. Spolu so spoločnosťou Lidl využijeme silu futbalu na to, aby sme preniesli vášeň pre fyzickú aktivitu a uvedomelé stravovanie z profesionálneho športu aj do amatérskeho futbalu."
Udržateľnosť a efektívne využívanie zdrojov
Popri spoločnosti Lidl je súčasťou tohto strategického partnerstva medzi spoločnosťami skupiny Schwarz a UEFA aj spoločnosť PreZero. PreZero prispieva do spolupráce odbornými znalosťami v oblasti šetrenia zdrojov a obehového hospodárstva v kontexte významných športových podujatí. Strategické partnerstvo so spoločnosťami skupiny Schwarz vytvára záväzný rámec na pretavenie spoločných hodnôt do dlhodobých programov s ambíciou vytvoriť celospoločenský dopad presahujúci rámec profesionálneho futbalu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Lidl a UEFA uzatvárajú jedinečné strategické partnerstvo © SITA Všetky práva vyhradené.
Súd ukončil dokazovanie v kauze Bonaparte, prokurátor žiada pre Bašternáka aj trest prepadnutia majetku
Zdravý úsmev, zdravé telo: Svetový deň ústneho zdravia pripomína, prečo záleží na každom zube
