Piatok 20.3.2026
Meniny má Víťazoslav
20. marca 2026
Súd ukončil dokazovanie v kauze Bonaparte, prokurátor žiada pre Bašternáka aj trest prepadnutia majetku
Mestský súd Bratislava I v piatok v kauze známej ako Bonaparte ukončil dokazovanie a udelil procesným stranám priestor na prednes záverečných rečí. Spolu s ...
20.3.2026 (SITA.sk) - Mestský súd Bratislava I v piatok v kauze známej ako Bonaparte ukončil dokazovanie a udelil procesným stranám priestor na prednes záverečných rečí. Spolu s podnikateľom Ladislavom Bašternákom čelia v tejto kauze obžalobe pre neoprávnené uplatňovanie vratiek DPH v súvislosti s výstavbou obytného komplexu Bonaparte aj Stanislav P. a Ivan P. Prokurátor Vladimír Priecel vo svojej záverečnej reči zdôraznil, že obžalovaní vedome a účelovo nadhodnotili cenu stavby o viac ako päť miliónov eur za účelom uplatnenia si spomenutých vratiek DPH.
„Obžalovaní museli mať vedomosť o nereálnosti zmluvnej ceny,“ skonštatoval Priecel. V tejto súvislosti navrhol obžalovaných uznať za vinných. Bašternákovi konkrétne navrhol súhrnný trest päť a pol roka väzenia nepodmienečne, a tiež trest prepadnutia majetku. Pre Stanislava P. a Ivana P. navrhol prokurátor zhodne tresty tri roky väzenia podmienečne odložené na tri roky a peňažné tresty 60-tisíc eur.
Obhajkyňa Ladislava Bašternáka Martina Palovičová Farkašová naproti tomu zdôraznila, že celá kauza je snahou kriminalizovať jej klienta za každú cenu. „Skutok uvedený v obžalobe je výlučne vykonštruovanou fabuláciou,“ vyhlásila. Zároveň zdôraznila, že určovanie cien v stavebníctve je vecou ponuky a dopytu. Takisto advokátka poukázala na to, že tri zo štyroch znaleckých posudkov v súdnom konaní dávajú za pravdu obhajobe.
Iné dokazovanie, naopak, podľa Palovičovej Farkašovej neprinieslo relevantné skutočnosti, a to vrátane výsluchov svedkov Mariana Kočnera a Zoltána Andruskóa, ktoré označila za mediálne divadlo, keďže o skutku nič nevedeli. „Vykonaným dokazovaním nebolo preukázané, že sa skutok stal,“ doplnila advokátka s tým, že z tohto dôvodu navrhuje oslobodenie svojho klienta spod obžaloby.
Oslobodenie svojich klientov navrhli v záverečných rečiach tiež obhajcovia Stanislava P. a Ivana P. Rozsudok v tejto trestnej veci mestský súd vyhlási ešte v piatok.
Podľa obžaloby si Ladislav Bašternák, Stanislav P., Ivan P. a zosnulý Peter H. uplatnili vo februári 2011 na Daňovom úrade Bratislava II nárok na nadmerný odpočet DPH vo výške 3,4 milióna eur. Tým sa dopustili trestného činu neodvedenia dane a poistného, pričom celková suma vyplatených finančných prostriedkov predstavuje viac ako 900-tisíc eur.
Obžalovaní sa na pojednávaniach od začiatku procesu nezúčastňujú. Obhajoba ešte na pojednávaní v apríli 2024 spochybnila, že by obžalovaní konali protiprávne, a zdôraznila, že neboli splnené podmienky na podanie obžaloby.
„Keby nešlo o meno Ladislav Bašternák, trestné konanie v tomto prípade by sa nikdy neviedlo,“ skonštatovala obhajkyňa jedného z obžalovaných. Podľa obhajcu Bašternáka Petra Filipa sa jeho klient vyjadril, že v predmetnej trestnej veci je nevinný. Pokiaľ ide o obžalobu, celá je podľa Filipa založená len na jednom znaleckom posudku, ktorý ale nie je dostatočný.
Podľa prokurátora bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry Jána Šantu obžalovaní za účelom získania vratky DPH nadhodnotili stavbu komplexu Bonaparte, „pričom hodnota stavby bola nižšia, ako deklarovali obžalovaní“. Aktuálne však už má prípad na starosti prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava.
Podnikateľa Bašternáka v auguste 2021 Okresný súd Bratislava V uznal za vinného z trestného činu neodvedenia dane a poistného, súhrnný a úhrnný trest mu však neuložil. Trest, ktorý obžalovanému uložil v roku 2018 Okresný súd Bratislava II a potvrdil ho aj odvolací súd, totiž sudkyňa považovala za postačujúci. Prokurátorka vtedy na mieste podala odvolanie, keďže pre obžalovaného požadovala sedemročný trest. Ladislav Bašternák ešte pred vynesením rozsudku svoju vinu priznal. Krajský súd v Bratislave neskôr rozhodnutie prvostupňového súdu potvrdil.
Podnikateľovi už v marci 2019 potvrdil Krajský súd v Bratislave päťročný nepodmienečný trest, ktorý mu v novembri 2018 uložil Okresný súd Bratislava II. Zároveň rozhodol aj o prepadnutí jeho majetku. Podnikateľa uznali vinným z trestného činu neodvedenia dane a poistného. V januári 2022 Bašternáka podmienečne prepustili z výkonu trestu. V decembri 2023 mu Mestský súd Bratislava I vyhovel vo veci žiadosti o obnovu konania, pokiaľ ide o trest.
Návrh trestov
Mediálne divadlo
Nesplnenie podmienok
Zdroj: SITA.sk - Súd ukončil dokazovanie v kauze Bonaparte, prokurátor žiada pre Bašternáka aj trest prepadnutia majetku © SITA Všetky práva vyhradené.
