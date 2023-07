Lidl je najväčším prispievateľom fairtrade na Slovensku

11.7.2023 (SITA.sk) - Fairtradový príspevok Lidl Slovenská republika prekročil za predošlých päť rokov hranicu milión Eur.Základným cieľom spoločnosti Lidl Slovenská republika je zlepšovať životy ľudí – zamestnancov, zákazníkov a tiež dodávateľov. Platí to pre domácich, ako aj zahraničných partnerov. Jedným zo spôsobov ako diskont pomáha je zapojenie sa do systému Fairtrade, ktorý sa zameriava na podporu pestovateľov z rozvojových krajín. Príspevok Lidla za rok 2022 predstavoval 310 404 €, pričom za predošlých päť rokov prekonal hranicu milión Eur. Lidl je dlhodobo najväčším platcom fairtradového príplatku na Slovensku."V Lidli veríme, že pomáhať je správne a môže tak urobiť každý jeden z nás. Dávame preto našim zákazníkom možnosť zapojiť sa do veľkých a zmysluplných projektov, pričom sa počíta každý jeden cent. Nákupom výrobkov s označením Fairtrade pomáhajú spravodlivejším obchodným podmienkam, dodržiavaniu ľudských a pracovných práv, šetrnému prístupu k životnému prostrediu a dôstojným podmienkam zamestnancov v rozvojových krajinách. Ďakujeme," povedala Katarína Horňáková, CSR manažérka z rezortu nákupu v Lidl Slovenská republika.Výrobky s Fairtrade certifikáciou nájdu zákazníci v Lidli predovšetkým pod privátnymi značkami J.D.Gross, Favorina či Gelatelli. Certifikovaná je aj káva z automatov Lidl2Go a tiež bavlnené nákupné tašky. Celkovo slovenský Lidl nakúpil zo systému Fairtrade za 12 mesiacov takmer 1,2 milióna kilogramov kakaových bôbov, 120 ton bavlny, 21 ton trstinového cukru a viac ako 6 tony zelenej kávy. Diskont zaplatil viac ako 45% z celkového "slovenského" Fairtrade príplatku za rok 2022."Rast predajov pri niektorých komoditách nás, samozrejme, teší, pretože predaj fairtradových výrobkov je pre pestovateľov z krajín Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky v tomto čase ešte dôležitejší než inokedy. Fairtrade totiž pomáha posilňovať ich odolnosť proti krízam, či už ide o krízu klimatickú, alebo nečakané ekonomické výkyvy, aké predstavujú napríklad pandémia alebo aktuálny vojnový konflikt," vysvetľuje Lubomír Kadaně, riaditeľ Fairtrade Česká republika a Slovensko.Fairtrade je certifikácia tovarov, ktoré spĺňajú určité sociálne, ekonomické a ekologické štandardy. Cieľom tejto certifikácie je poskytnúť pestovateľom a zamestnancom možnosť uživiť sa vlastnou prácou za dôstojných podmienok. Fairtrade znamená spravodlivejšie obchodné podmienky, dodržiavanie ľudských a pracovných práv a šetrný prístup k životnému prostrediu.V systéme Fairtrade dostávajú zapojení pestovatelia okrem zodpovedajúcej ceny ešte príspevok, ktorý môžu použiť na investície do rozvoja svojich fariem a komunít. Získané prostriedky využívajú pestovatelia stále častejšie aj na boj s dopadmi klimatickej zmeny a na preventívne opatrenia, ktoré ich môžu pred otepľovaním klímy chrániť.Lidl má stanovené konkrétne ciele v oblasti trvalej udržateľnosti svojho sortimentu privátnych značiek. Všetky záväzné stanoviská Lidla sú dostupné tu:Lidl doteraz publikoval štyri správy o trvalej udržateľnosti podľa metodiky GRI:Informačný servis