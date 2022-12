Lidl je už aj v Turzovke, na Slovensku má 159 predajní

2.12.2022 (Webnoviny.sk) -Najnovšia predajňa potravín Lidl na Slovensku sa nachádza na Kysuciach, v Turzovke. Svojich prvých návštevníkov privítala vo štvrtok 1. decembra. Lidl pôsobí na Slovensku od septembra 2004, kedy otvoril 14 predajní v 14 mestách. Po osemnástich rokoch má už 159 predajní a nachádza sa v 95 mestách. Počas roku 2022 pribudlo v portfóliu diskontu šesť predajní. Pred Turzovkou to boli na začiatku roka dve predajne v Bratislave, v lete po jednej v Nitre a Trnave a v septembri v Púchove. Len vďaka expanzii vytvoril Lidl v roku 2022 približne dvesto nových pracovných miest, ďalšie vznikli organicky."Našim cieľom je čo najviac sa priblížiť k zákazníkom. Hľadáme preto nové vhodné lokality v mestách kde už pôsobíme a tiež v mestách kde sa doteraz naše predajne nenachádzali. Chceme, aby to mal každý do Lidla čo najbližšie a mohol nakúpiť výhodne, rýchlo a pohodlne. Plánujeme ďalej rozširovať našu sieť a už onedlho otvoríme novú predajňu v Turčianskych Tepliciach. Samozrejme pokračujeme aj v modernizácií už existujúcich predajní, aby sme mohli ponúknuť komfortný nákupný zážitok," uviedol Karol Krasowski, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za centrálne služby.Nová predajňa Lidl sa nachádza na ulici Rudolfa Jašíka v Turzovke. Rozloha predajnej plochy je približne 1400 m2 a pracuje v nej 22 zamestnankýň a zamestnancov. "Vybudovanie predajne Lidl v Turzovke je dobrou správou nielen pre tisíce občanov Turzovky, ale aj pre všetkých obyvateľov Hornokysuckého regiónu. Prinesie nielen rozšírenie služieb, potravinárskeho a doplnkového sortimentu, ale aj desiatky nových pracovných miest. Sme radi, že k nám prichádza reťazec, ktorý sa aktívne zapája do spoločenského ako aj charitatívneho života a svojimi projektmi pomáha skvalitniť život obyvateľov," povedal primátor mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis. Lidl v 159 predajniach, 3 logistických centrách a centrále zamestnáva na Slovensku viac ako 6500 ľudí. V priebehu predošlých dvanástich mesiacov vytvoril takmer 500 nových pracovných miest, v priemere dve na každý pracovný deň v roku. Od januára 2022 investoval do odmeňovania svojich zamestnancov ďalších viac ako osem miliónov eur, čo znamená približne osempercentné zvýšenie platov pre zamestnancov predajní a skladov logistických centier."Dlhodobo sme vnímali, že Turzovčania by privítali predajňu Lidl vo svojom meste. Teším sa, že odteraz nemusia za návštevou Lidla cestovať do Bytče alebo Čadce a nakúpia pohodlne priamo v Turzovke," povedala vedúca predaja Lenka Petríková a dodala: "Za osemnásť rokov sme na Slovensku prešli dlhú cestu, ale stále sme poctivým diskontom. Znamená to, že sa neustále snažíme ponúknuť zákazníkom všetko čo potrebujú vo vysokej kvalite a za skvelé Lidl ceny." V predajni sa nachádzajú výlučne LED technológie pri osvetlení, elektronické cenovky pri ovocí a zelenine a fotovoltaické panely na streche. Samozrejmosťou je vlastná pekáreň, vďaka ktorej sa môžu zákazníci tešiť na čerstvé pečivo počas celého dňa.V rámci najnovšieho štandardu sú pre zákazníkov k dispozícii dva automaty na zálohovanie vratných obalov. Aj v tejto predajni majú zákazníci na výber či si nechajú záloh vyplatiť, alebo ho prostredníctvom automatov venujú organizáciia pomôžu tak vyčistiť slovenskú prírodu. Vo všetkých predajniach Lidl, vrátane tejto, sa zákazníci môžu zapojiť do viacerých ďalších spoločensky zodpovedných aktivít. Za každú predanú fľašu minerálnej vody Saguaro venuje diskont jeden cent na kúpu a, za každé predané balenie plienok zase putuje 10 centov na pomoc vážne chorým deťom vo veku do dovŕšených 4 rokov v rámci iniciatívy. Zákazníci môžu pomôcť vyčistiť slovenské rieky a vodné nádrže od plastov v rámci projektu. Lidl organizuje najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku -, ktorá doteraz priniesla núdznym potraviny v hodnote viac ako 1 500 000 €. Podporu z tejto predajne bude ďalej distribuovať Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu Turzovka. "Túto podporu v potravinovej podobe, budeme potrebovať pre viacerých klientov. Sú nimi napríklad rodiny s deťmi. Vôbec nezáleží na tom, či sa budeme baviť o neúplných, rozvedených rodinách, vdovách, vdovcoch či slobodných matkách. Okrem toho, pomôžeme seniorom, osamelým občanom, ktorí majú nízky finančný príjem, mnohopočetné rodiny a v neposlednom rade i rodiny, ktoré fungujú s ťažko zdravotne znevýhodnenými deťmi. Pre týchto klientov to veľmi veľa znamená, pretože si veľmi vážia, že si niekto na nich spomenie, pamätá na nich, poteší ich to a aj pomôže v ich zlej finančnej situácii," komentovala Katarína Prengelová odborný garant Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu Turzovka.Pri príležitosti otvorenia novej predajne Lidl tradične podporuje žiakov blízkych základných škôl. V Turzovke ide o Špeciálnu základnú školu s materskou školou sv. Jozefa a Základnú školu Turzovka Stred. Riaditeľka prvej menovanej školy, PaedDr. Viera Vahančíková, na margo tejto spolupráce povedala: "Vzdelávame deti s mentálnym a viacnásobným postihnutím. Veľkú pozornosť venujeme rozvoju komunikácie našich žiakov. Pracujeme s viacerými vzdelávacími programami zameraných na rozvoj reči, slovnej zásoby a komunikačných zručnosti. Získaná technika bude využívaná práve v tejto oblasti." Výšku podpory v rámci projektumôžu ovplyvniť priamo zákazníci – diskont venuje 1 € na nákup IT vybavenia pre školy za každý nákup v hodnote aspoň 10 €. Lidl takto reaguje na požiadavky škôl, ktoré v predošlých dvoch rokoch museli riešiť dištančné vzdelávanie.Lidl je šesťnásobným držiteľom prestížneho medzinárodného ocenenia Top Employer Europe a Top Employer Slovakia. Za svoje aktivity vo vzťahu k zamestnancom získal obchodný reťazec aj prestížne ocenenie Via Bona a trikrát získal prvenstvo aj v súťaži najzamestnávateľ. Na základe hlasovania verejnosti sa Lidl už deväťkrát po sebe tešil z ocenenia Obchodník roka. Za svoj internetový obchod www.lidl-shop.sk získal diskont šesť ocenení v súťaži ShopRoku.Informačný servis