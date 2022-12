Tesco spolu so zákazníkmi zlepší Vianoce tisícom ľudí v núdzi, venuje im takmer 80 ton potravín

Ako sa dá ešte zapojiť do potravinovej zbierky do konca roka:



2.12.2022 (Webnoviny.sk) -"Je úžasné, že naši zákazníci ani v náročných obdobiach nezabúdajú na ľudí v núdzi a aktívne sa zapájajú do potravinovej zbierky v obchodoch Tesco. Každá pomoc sa ráta – či je to jeden šampón alebo päť balení cestovín. Za 10 ročníkov zbierky sa nám podarilo odovzdať vyše 1 000 ton potravín a hygienických potrieb v hodnote 2 miliónov eur. Keďže vnímame, že počet ľudí, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii, narastá, rozhodli sme sa predĺžiť potravinovú zbierku. Tento týždeň oslavujeme sviatok štedrosti, darovania a dobrovoľníctva – Giving Tuesday a pri tejto príležitosti sme s rozhodli prísť s pomocou navyše. Potravinovú zbierku predlžujeme až do konca decembra, zákazníci majú stále možnosť prispieť na dobrú vec či už pripraveným balíčkom pomoci alebo potravinami podľa ich výberu," oznamujeTesco zároveň finančne podporí zapojené organizácie navyše sumou vo výške 20 % hodnoty všetkých vyzbieraných tovarov.V spolupráci s charitatívnymi partnermi Tesco pripravilo vo svojich najväčších obchodoch, ktoré obsahujú najdôležitejšie potraviny a drogériu pre ľudí v núdzi. Pre zákazníkov budú dostupné až do konca decembra. Zároveň od 29. novembra do 4. decembra 2022 reťazec za každý dar od zákazníka venuje charitám balíček pomoci navyše.Potravinová zbierka prebieha aj cez internet prostredníctvom služby Tesco Online nákupy Zákazníci si môžu vybrať z vopred pripravených balíčkov pomoci pre domácnosti, seniorov, rodiny a rodičov samoživiteľov v núdzi v hodnote 5 alebo 12 eur.Všetky vyzbierané produkty sa dostanú k ľuďom v núdzi vďaka našim dlhoročným charitatívnym partnerom ako"Ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa tento rok zapojili do vianočnej potravinovej zbierky v Tescu. Ich pomoc si vážime o to viac, že napriek náročnej ekonomickej situácii nezabúdajú na ľudí v núdzi. A taktiež zamestnancom charity, reťazca, ako aj všetkým zapojeným dobrovoľníkom naprieč Slovenskom, že venovali svoj predvianočný čas dobrému skutku," hovoríPotravinová zbierka Tesca je najväčšou akciou svojho druhu na Slovensku. Reťazec ju organizuje už od roku 2013. Viac informácií tu.