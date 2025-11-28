|
Piatok 28.11.2025
|Denník - Správy
Lidl otvoril svoju najmodernejšiu predajňu na Slovensku
Tagy: Nová predajňa PR
Diskontný reťazec Lidl tu otvoril brány svojej najmodernejšej prevádzky, ktorá ako prvá v krajine prináša koncept metropolitnej predajne. Zákazníkov čaká od 27. novembra nielen komfortnejší nákup, ale ...
28.11.2025 (SITA.sk) - Diskontný reťazec Lidl tu otvoril brány svojej najmodernejšej prevádzky, ktorá ako prvá v krajine prináša koncept metropolitnej predajne. Zákazníkov čaká od 27. novembra nielen komfortnejší nákup, ale aj inteligentné technológie a ekologické riešenia.
Lidl v lokalite Bory predstavuje metropolitnú predajňu s plochou 1448 m2, pričom tento koncept je odpoveďou na potreby novodobej mestskej infraštruktúry – v jednej budove efektívne spája na viacerých úrovniach niekoľko funkcií.
Vizuálne predajňa zaujme modernou architektúrou s využitím prémiových materiálov ako sklo či nerez, no hlavný rozdiel pocítia najmä zákazníci, a to v pohodlí. Prízemie budovy patrí priestrannému krytému parkovisku, odkiaľ sa zákazníci "suchou nohou" presunú priamo na predajnú plochu pomocou priestranného výťahu alebo pohodlných travelátorov.
Nová predajňa je nabitá inováciami, ktoré z nej robia vlajkovú loď reťazca v udržateľnosti a technickom vybavení. O technickú stránku a moderné prvky sa postaral tím odborníkov, ktorého cieľom bolo priniesť riešenia 21. storočia.
"Táto stavba je založená na ekologických základoch v najvyššom technologickom štandarde. Predajňa vyniká modernými riešeniami, ako je inštalácia fotovoltickej elektrárne na streche, zelená strecha či vybudovaná dažďová záhrada a retenčná dlažba na parkovisku, ktorá pomáha zadržiavať vodu v území," približuje Tibor Vido, stavebný technik v spoločnosti Lidl Slovenská republika.
Komfort sa začína už pri príchode. Zákazníci ocenia inteligentný parkovací systém vybavený LED informačnými tabuľami a ultrazvukovými snímačmi nad každým miestom. Tieto senzory svetelnou signalizáciou detegujú obsadenosť nad každým miestom, čo šetrí čas už pri parkovaní.
Aj v najmodernejšej predajni zákazníci nájdu to, čo na Lidli oceňujú najviac – čerstvosť a kvalitu za výhodné ceny. Predajná plocha bola navrhnutá s dôrazom na detailnú logiku navigácie a rozmiestnenie sortimentu. Čo to znamená pre zákazníka? Intuitívnejší pohyb medzi regálmi, kde tovar nájdete presne tam, kde ho podvedome hľadáte.
Nový štandard sa týka aj samotného dopĺňania tovaru. Vylepšený systém závozu a efektívnejšia práca zamestnancov v zázemí sa prejavujú na kvalite služieb priamo na ploche. O to, aby boli regály vždy plné a pečivo chrumkavé, sa stará tím 24 zamestnancov.
"Naša spoločnosť prináša do slovenských domácností produkty vysokej kvality, ktorá je u nás na prvom mieste. Naši zákazníci tu však okrem svojich obľúbených produktov zažijú aj nový štandard nakupovania. Pretože, nákup u nás sa vždy oplatí," hovorí Ivan Kovaľov, vedúci predaja Lidl Slovenská republika. Zdôrazňuje, že nový koncept myslí na rýchlosť aj pohodlie. "Predajňa disponuje okrem štandardných pokladníc aj šiestimi samoobslužnými pokladnicami, z ktorých dve sú so zväčšeným priestorom na nablokovaný tovar, čo výrazne zrýchli vybavenie ich nákupov. Samozrejmosťou sú aj dva zálohomaty na vratné obaly," dopĺňa.
Lidl pri otvorení novej prevádzky vždy myslí aj na podporu lokálnej komunity. Vo všetkých predajniach, vrátane tejto, sa zákazníci môžu zapojiť do viacerých spoločensky zodpovedných aktivít a podporiť tak dobrú vec. Napríklad kúpou vôd Saguaro prispejú na projekt Voda pre stromy v Tatrách či nákupom plienok Lupilu podporia vážne choré deti v rámci iniciatívy Od začiatku v dobrých rukách.
V rámci projektu "Váš nákup = Veľká pomoc" venuje diskont 1 euro z každého nákupu nad 10 € realizovaného v prvý deň predaja na podporu blízkych škôl. Výťažok z tejto predajne poputuje na športové pomôcky pre žiakov Základnej školy Pri kríži a Základnej školy Nejedlého v Bratislave. "Podpora zo strany súkromných spoločností a nadácií je pre nás kľúčová a dnes viac ako potrebná, pretože nám umožňuje nakupovať vybavenie a realizovať projekty, ktoré priamo ovplyvňujú fyzické a duševné zdravie detí a pomáhajú formovať zdravšiu a aktívnejšiu budúcnosť celej spoločnosti," povedala Zuzana Rybaničová, riaditeľka Základnej školy Pri kríži Bratislava.
Pomocnú ruku reťazec podáva aj ľuďom v núdzi. Potravinová podpora v rámci zbierky Podeľ sa a pomôž z predajne v Boroch poputuje neziskovej organizácii Centrum rodiny. "Projekt Podeľ sa a pomôž každý mesiac pomáha zmierňovať zložitú životnú situáciu nielen rodinám s malými deťmi, ale aj jednotlivcom, napr. so zdravotným znevýhodnením alebo seniorom s nízkym príjmom. Ďakujeme spoločnosti Lidl v mene všetkých našich klientov, ktorým darované potraviny pomohli a pomáhajú prekonávať nepriaznivé životné obdobie. A tiež ďakujeme všetkým darcom, ktorí sú ochotní podeliť sa a pri svojom nákupe myslia aj na druhých," hovorí Alžbeta Šporerová, riaditeľka neziskovej organizácie Centrum rodiny.
Lidl má aktuálne 177 predajní naprieč celým Slovenskom, pričom prevádzka v nákupnej zóne Bory je už 24. v Bratislave. V tomto roku diskont otvoril už desať nových obchodov - okrem bratislavských Borov aj v Kútoch, Tepličke nad Váhom, Martine, Nových Zámkoch, Starej Turej, Dunajskej Lužnej, Hlohovci, Prešove a v Hnúšti. Keďže sa reťazec chce ešte viac priblížiť svojim zákazníkom, v budúcnosti pribudnú prevádzky naprieč Slovenskom, a to aj v menších mestách a obciach. Nové predajne čoskoro pribudnú v Poltári, Žiline, Zákamennom, Nitre a v Rajci.
Tagy: Nová predajňa PR
