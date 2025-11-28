|
Piatok 28.11.2025
Archív správ
|
28. novembra 2025
Bratislavský sudca nebude čeliť disciplinárnemu konaniu, návrh ministra Suska zamietli
Disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu SR oslobodil bratislavského sudcu Michala Kubiša spod disciplinárneho návrhu, ktorý na neho ...
28.11.2025 (SITA.sk) - Disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu SR oslobodil bratislavského sudcu Michala Kubiša spod disciplinárneho návrhu, ktorý na neho podal minister spravodlivosti Boris Susko. Ako informoval Denník N, senát Michala Matúnika skonštatoval, že skutok, ktorého sa mal sudca dopustiť, nie je disciplinárnym previnením.
„Minister spravodlivosti dával sudcovi za vinu, že pred rozhodovaním o neodkladnom opatrení odvolaného policajného viceprezidenta Branka Kišša neupozornil na možnú zaujatosť,“ uviedol Denník N s tým, že Kišša právne zastupoval Peter Kubina, ktorý bol spolužiakom Kubiša na vysokej škole. „Obaja pred dvoma rokmi uviedli, že od štúdia neboli v kontakte. Susko napriek tomu tento rok v máji inicioval voči sudcovi disciplinárne konanie,“ dodal denník.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavský sudca nebude čeliť disciplinárnemu konaniu, návrh ministra Suska zamietli © SITA Všetky práva vyhradené.
