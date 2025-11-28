Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 28.11.2025
 Meniny má Henrieta
 24hod.sk    Z domova

28. novembra 2025

Bratislavský sudca nebude čeliť disciplinárnemu konaniu, návrh ministra Suska zamietli


Tagy: Disciplinárne konanie Minister spravodlivosti SR Súdy

Disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu SR oslobodil bratislavského sudcu Michala Kubiša spod disciplinárneho návrhu, ktorý na neho ...



66c70770d284c437267741 676x451 28.11.2025 (SITA.sk) - Disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu SR oslobodil bratislavského sudcu Michala Kubiša spod disciplinárneho návrhu, ktorý na neho podal minister spravodlivosti Boris Susko. Ako informoval Denník N, senát Michala Matúnika skonštatoval, že skutok, ktorého sa mal sudca dopustiť, nie je disciplinárnym previnením.


Minister spravodlivosti dával sudcovi za vinu, že pred rozhodovaním o neodkladnom opatrení odvolaného policajného viceprezidenta Branka Kišša neupozornil na možnú zaujatosť,“ uviedol Denník N s tým, že Kišša právne zastupoval Peter Kubina, ktorý bol spolužiakom Kubiša na vysokej škole. „Obaja pred dvoma rokmi uviedli, že od štúdia neboli v kontakte. Susko napriek tomu tento rok v máji inicioval voči sudcovi disciplinárne konanie,“ dodal denník.


Zdroj: SITA.sk - Bratislavský sudca nebude čeliť disciplinárnemu konaniu, návrh ministra Suska zamietli © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Disciplinárne konanie Minister spravodlivosti SR Súdy
