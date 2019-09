Lidl podporil mladých slovenských vinárov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.9.2019 (Webnoviny.sk) - Diskontný reťazec venoval Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej v Modre 5000 € na ďalšie skvalitnenie vzdelávacieho procesu.Žiaci Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre sa budú môcť ešte lepšie pripravovať na svoje budúce povolanie, vďaka príspevku 5000 € od spoločnosti Lidl si každý z nich bude môcť vyrobiť svoje prvé vlastné víno. Podpora je výsledkom spolupráce, v rámci ktorej Lidl zaradil koncom augusta do predaj štyri vína z produkcie spomenutej školy a zaviazal sa venovať 1 € za každú predanú fľašu na ďalšie skvalitnenie vzdelávacieho procesu.Spoluprácu s Lidlom vnímame veľmi pozitívne. Je to pre nás prestíž, že sme vnímaní ako producent, ktorý môže svoje vína ponúknuť zákazníkom na celom Slovensku. Študenti sa na výrobe vína podieľajú vo všetkých fázach a už pri ručnom zbere hrozna vnímajú chuť a vôňu daných odrôd. Verím, že naše vína, do ktorých vkladáme srdce, budú zákazníkom chutiť," povedala Ing. Monika Kisova, riaditeľka SOŠ vinársko-ovocinárskej.Každý z viac ako 50 žiakov tretieho a štvrtého ročníka Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej si už v aktuálnom školskom roku bude môcť sám vyrobiť svoje prvé vlastné víno. Študenti sa aj doteraz podieľali na celom procese výroby vína, ale bola to tímová práca. Finančnú podporu od Lidla investuje škola, ktorá ako jediná na Slovensku vychováva mladých vinárov, do dokúpenia potrebného materiálneho vybavenia.Lidl podporuje slovenských vinárov aj tým, že im umožňuje exportovať ich produkciu na pulty svojich predajní v zahraničí. Na septembrovej medzinárodnej prezentácii predstavili slovenskí zástupcovia diskontného reťazca svojim zahraničným kolegom desiatky rôznych druhov slovenských vín. V budúcnosti sa vďaka tomu objavia vína od šiestich slovenských výrobcov v predajniach Lidla v Bulharsku, Chorvátsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku a Slovinsku. V poslednom uzavretom obchodnom roku exportovalo svoje výrobky do zahraničia prostredníctvom Lidla viac ako 40 firiem zo Slovenska, pričom hodnota tovaru bola bezmála 53 miliónov eur v nákupných cenách. V roku 2017 to bolo 45 miliónov, rok predtým viac ako 37 miliónov.Inzercia