OĽaNO vyzvalo KDH, aby zrušilo ponuku k registrovaným partnerstvám

Igor Matovič, archívna snímka.

Bratislava 20. septembra (TASR) - Hnutie OĽaNO vyzvalo v piatok mimoparlamentné KDH, aby zrušilo ponuku, ktorú dalo koalícii neparlamentných strán Progresívne Slovensko (PS)-Spolu v súvislosti s registrovanými partnerstvami. KDH by od PS-Spolu chcelo, aby túto tému neotvárala do ďalších regionálnych volieb. Predseda KDH Alojz Hlina reaguje s tým, že mali od začiatku v podmienkach, že budú musieť liberáli pri tomto návrhu deklarovať, že majú podporu 76 poslancov, ktorú by podľa neho nezískali.Ak by však PS a Spolu túto podporu získali, tak by museli takéto rozhodnutie rešpektovať.. Hlina dodal, že predseda OĽaNO Igor Matovič toto zo svojich vyhlásení účelovo vynechal., uviedol predseda KDH.Hlina taktiež povedal, že Matovič pristúpil na hru zničiť KDH, aby získal hlasy pre svoju novú kresťanskú platformu.dodal.Návrh KDH sa týkal prípadnej spolupráce vo vládnej koalícii. Hlina v auguste uviedol, že ak bude chcieť koalícia po regionálnych voľbách hlasovať o registrovaných partnerstvách, KDH si zoberie 30 dní čas na rozmyslenie. Rada KDH sa potom vyjadrí, či ostane v koalícii.Ak bude KDH aj naďalej trvať na svojej ponuke, voliči ich podľa Matoviča voliť nebudú. Na piatkovej tlačovej konferencii tiež zopakoval, že OĽaNO nepôjde do vlády, ktorá by mala v pláne prijať registrované partnerstvá, adopcie detí pármi rovnakého pohlavia, uvoľniť drogovú politiku, zrušiť sociálne istoty alebo zmeniť postoj Slovenska k nelegálnej migrácii.